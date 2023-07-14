Марго Роббі розповіла про кумедні моменти на знімальному майданчику "Барбі"

Знаменитість розповіла про дрес-код серед своїх колег по фільму і вечірку з ночівлею, яку вона влаштувала для своїх колег-актрис.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі розкрила деякі секрети довгоочікуваного фільму про Барбі, а також розповіла про кумедні ритуали, до яких вона залучила акторів. Про це вона сказала на шоу The One Show, пише Daily Mail.

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Акторка, яка грає знамениту на весь світ ляльку Mattel у прийдешньому фільмі, розповіла, що вона представила серію кумедних ігор на знімальному майданчику. Також Роббі поділилася тим, як змусила всіх акторів і знімальну групу носити рожеве щосереди, на честь дрес-коду Барбі та Реджини Джордж у популярному фільмі "Погані дівчата".

Коли ведучий Роман Кемп запитав її про чутки про дрес-код на знімальному майданчику, Марго відповіла: "Деякі люди спочатку чинили опір, тому що в середу ми носили рожеве, і якщо хтось не одягав рожевого, був необов'язковий штраф, який був пожертвуваний на благодійність".

Каст "Барбі" на прем'єрі в Лос-Анджелесі

Марго розповіла, як умовила деяких членів знімальної групи дотримуватися дрес-коду, прикрасивши їхній трейлер блискітками і стрічками.

"Я б сказала, що деякі були дуже стійкими. Потім я прикрасила для них вантажівку, оскільки вони не перейнялися рожевим духом, — розповіла вона. — Я вислизнула і покрила все це рожевими стрічками, блискітками і всім іншим. Після цього вони приєдналися до наших правил".

Розкриваючи ще один секрет, 39-річна американська акторка Америка Феррера розповіла, як Марго і 39-річна режисерка Ґрета влаштували масштабну ночівлю в лондонському готелі для всіх акторок, які грають версії Барбі.

Америка, яка грає не Барбі, а людську героїню Глорію, поділилася: "Грета і Марго влаштували ночівлю для Барбі. Я не була Барбі, але мені завжди були раді. Мені сказали, що це буде схоже на вечірку з ночівлею. Я знайшла єдину рожеву піжаму, яка в мене була, і подумала, що вона буде затишною і зручною. Коли я прийшла, то Марго сказала, що я схожа на бабусю".

Потім Марго втрутилася, пожартувавши: "Ти була схожа на бабусю і малюка одночасно, якось так, це було так мило".

Поки шанувальники чекають прем'єри, яка відбудеться 21 липня, вони можуть спробувати щастя і спробувати зняти рожевий будинок Барбі, що розташований у Малібу. Копія лялькового будинку знаходиться в приватному володінні.

Також Фокус писав про причини скасування "Барбі" в кількох азіатських країнах.