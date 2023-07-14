Марго Робби рассказала о забавных моментах на съемочной площадке "Барби"

Знаменитость рассказала о дресс-коде среди своих коллег по фильму и вечеринке с ночевкой, которую она устроила для своих коллег-актрис.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби раскрыла некоторые секреты долгожданного фильма о Барби, а также рассказала о забавных ритуалах, в которые она вовлекла актеров. Об этом она сказала на шоу The One Show, пишет Daily Mail.

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Актриса, которая играет знаменитую на весь мир куклу Mattel в грядущем фильме, рассказала, что она представила серию забавных игр на съемочной площадке. Также Робби поделилась тем, как заставила всех актеров и съемочную группу носить розовое по средам, в честь дресс-кода Барби и Реджины Джордж в популярном фильме "Дрянные девчонки".

Когда ведущий Роман Кемп спросил ее о слухах о дресс-коде на съемочной площадке, Марго ответила: "Некоторые люди поначалу сопротивлялись, поэтому по средам мы носили розовое, и если кто-то не надевал розовое, был необязательный штраф, который был пожертвован на благотворительность".

Каст "Барби" на премьере в Лос-Анджелесе

Марго рассказала, как уговорила некоторых членов съемочной группы придерживаться дресс-кода, украсив их трейлер блестками и ленточками.

"Я бы сказала, что некоторые были очень стойкими. Затем я украсила для них грузовик, так как они не прониклись розовым духом, — рассказала она. — Я ускользнула и покрыла все это розовыми лентами, блестками и всем остальным. После этого они присоединились к нашим правилам".

Раскрывая еще один секрет, 39-летняя американская актриса Америка Феррера рассказала, как Марго и 39-летний режиссер Грета устроили масштабную ночевку в лондонском отеле для всех актрис, играющих версии Барби.

Америка, которая играет не Барби, а человеческую героиню Глорию, поделилась: "Грета и Марго устроили ночевку для Барби. Я не была Барби, но мне всегда были рады. Мне сказали, что это будет похоже на вечеринку с ночевкой. Я нашла единственную розовую пижаму, которая у меня была, и подумала, что она будет уютной и удобной. Когда я пришла, то Марго сказала, что я похожа на бабушку".

Затем Марго вмешалась, пошутив: "Ты была похожа на бабушку и малыша одновременно, как-то так, это было так мило".

Пока поклонники ждут премьеры, которая состоится 21 июля, они могут попытать счастья и попробовать снять розовый дом Барби, который находится в Малибу. Копия кукольного дома находится в частном владении.

Также Фокус писал о причинах отмены "Барби" в нескольких азиатских странах.