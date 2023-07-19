Google присоединился к промо фильма "Барби" (фото)

Теперь при поиске актеров, режиссера или названия картины фон страницы становится розовым и появляются фейерверки.

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Поисковая система Google добавила к запросам по фильму "Барби" розовый фон и салюты.

Если пользователь вводит в поиске название фильма "Барби", имена главных актеров "Марго Робби", "Райан Гослинг" или режиссера "Грета Гервиг", то увидит специально подготовленную анимацию, которую можно при желании повторить.

Система промо-мероприятий долгожданной картины включала в себя яркие премьеры в столицах мира, интервью главных актеров и ряд образов Марго Робби, которые она демонстрировала на публике, вдохновляясь культовыми нарядами знаменитой куклы.

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Картина Греты Гервиг расскажет о жизни Барби и Кена, которые впервые попадут в мир простых людей, покинув свой Барбиленд. В Украине премьеры фильма ожидаются в 20-х числах июля 2023 года. Вместе с ним выйдет биографическая картина "Оппенгеймер", которая расскажет об изобретателе атомной бомбы. В Сети уже шутят о полярности двух кинопродуктов, которую назвали "Барбенгеймером".

Фото: Соцсети

Напомним, какие забавные моменты были на съемочной площадке "Барби".

Также Фокус писал о розовом бургере в стиле Барби.