"Не пластиковый": популярная сеть фастфуда представила розовый бургер в стиле Барби (видео)

Марго Робби и Райан Гослинг сыграли главные роли в новом фильме о куклах, который выходит в прокат в конце этой недели. Однако бургер, выпущенный в честь картины, получил неоднозначную реакцию в соцсетях.

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Чизбургер, политый ярко-розовым соусом, был представлен компанией Burger King в Бразилии в рамках тематической акции, приуроченной к выходу нового фильма о Барби. Об этом пишет Sky News.

Компания объявила в социальных сетях, что в течение ограниченного времени это блюдо можно будет заказать в ресторанах, на вынос или с доставкой.

К чизбургеру, c кусочками бекона, прилагается розовый молочный коктейль со вкусом ванили, кольцевой пончик, посыпанный розовой глазурью, и порция картофеля фри "Кен".

Это блюдо вызвало неоднозначную реакцию у поклонников фастфуда: некоторые в социальных сетях сравнивают розовый соус в бургере с "жевательной резинкой".

"Нет, они не пластиковые… это настоящая еда", — гласила надпись в Instagram.

Фильм "Барби", основанный на истории кукол популярной франшизы, выйдет в прокат в конце этой недели.

Для производства фильма Греты Гервиг потребовалось так много ярко-розовой краски, что она уничтожила целые запасы компании Rosco. Для съемок картины был специально построен город Барби в натуральную величину — Барбиленд. Он выполнен в розовом цвете.

"В мире закончился розовый", — шутит художник-постановщик фильма Сара Гринвуд.

Марго Робби исполняет роль Барби, а Райан Гослинг недавно сказал, что на роль Кена его вдохновили его дети. Бургер на тему Барби появился вслед за новым "настоящим чизбургером" от Burger King.

Ранее Фокус сообщал, что Марго Робби рассказала о забавных моментах на съемочной площадке "Барби". Знаменитость рассказала о дресс-коде среди своих коллег по фильму и вечеринке с ночевкой, которую она устроила для своих коллег-актрис.

Также стало известно, что Райан Гослинг рассказал о реакции детей на его участие в съемках "Барби". Канадский актер и Ева Мендес воспитывают двух дочерей — Эсмеральду и Амаду.