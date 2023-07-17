"Им не нужен Кен": Райан Гослинг рассказал о реакции детей на его участие в съемках "Барби"

Канадский актер и Ева Мендес воспитывают двух дочерей — Эсмеральду и Амаду.

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42-летний канадский актер Райан Гослинг признался, что его дети не понимали, почему он хочет сыграть Кена в будущем фильме о Барби. Об этом пишет People.

Муж Евы Мендес сказал, что две его дочери — восьмилетняя Эсмеральда и семилетняя Амада — были смущены тем, почему он примет участие в этом проекте.

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Райан Гослинг и Марго Робби на премьере "Барби" Фото: Getty Images

Накануне премьеры фильма Райан Гослинг рассказал о том, как отреагировали его дети — которых он воспитывает со своей давней возлюбленной, 49-летней актрисой Евой Мендес — когда он рассказал им о своей последней роли.

"Мне кажется, они не понимают, почему я хотел бы сыграть Кена", — отметил Гослинг. "Им не нужен Кен".

Канадский актер также сказал, что наследницы познакомили его с миром Барби, поскольку сам он не играл куклами, когда рос.

"Мои дети познакомили меня с [Барби]", — сказал он изданию.

Несмотря на их первую реакцию, Гослинг сказал, что дочери поддержали его и даже помогли подготовиться к роли.

"Мои дети были дома целыми месяцами, пока я готовился к этому", — вспоминал он.

"Так что они непреднамеренно тоже к этому готовились", — продолжил Гослинг.

Райан Гослинг и Марго Робби на премьере "Барби" Фото: Getty Images

Напомним, Марго Робби штрафовала тех, кто не носил розовую одежду на съемках "Барби".

Также Фокус писал о комментарии Евы Мендес относительно актерской игры Райана Гослинга.