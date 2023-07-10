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Стиль жизни

Марго Робби штрафовала тех, кто не носил розовое на съемках "Барби"

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Фото: Warner Bros. | Марго Робби в роли Барби

Райан Гослинг рассказал об особом требовании своей коллеги по цеху.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби штрафовала тех, кто не носил розовое. Об этом пишет People.

Как оказалось, исполнительница главной роли в долгожданном фильме "Барби" устраивала "розовый день" актерам и съемочной группе. Каждый на съемочной площадке должен был надевать что-то розовое один день в неделю. Если они не соблюдали это правило, то рисковали получить штраф от Робби.

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Райан Гослинг, который играет возлюбленного Барби Кена, объяснил в интервью: "У Марго раз в неделю был этот розовый день, когда каждый должен был надеть что-то розовое. А если нет, вас оштрафовали. Она ходила, собирала штрафы, и жертвовала их на благотворительность".

Марго Робби в фильме "Барби" Fullscreen
Марго Робби в фильме "Барби"
Фото: Скриншот

Он добавляет: "Действительно особенным было то, насколько взволнованы были мужчины-члены команды. В конце фильма они все собрались вместе и за собственные деньги сделали розовые рубашки для команды с радужной бахромой".

Гослинг предполагает, что этот день предоставил им "возможность выразить свое уважение и восхищение тем, что создавали Марго и Грета Гервинг (режиссер картины).

Трейлер "Барби"

Напомним, Марго Робби появилась на премьере "Барби" в Лос-Анджелесе в черном образе.

Также Фокус писал о причинах отмены "Барби" в нескольких азиатских странах.