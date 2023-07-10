Марго Роббі штрафувала тих, хто не носив рожеве на зйомках "Барбі"

Раян Гослінг розповів про особливу вимогу своєї колеги по цеху.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі штрафувала тих, хто не носив рожеве. Про це пише People.

Як виявилося, виконавиця головної ролі в довгоочікуваному фільмі "Барбі" влаштовувала "рожевий день" акторам і знімальній групі. Кожен на знімальному майданчику мав одягати щось рожеве один день на тиждень. Якщо вони не дотримувалися цього правила, то ризикували отримати штраф від Роббі.

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Раян Гослінг, який грає коханого Барбі Кена, пояснив в інтерв’ю: "У Марго раз на тиждень був цей рожевий день, коли кожен мав одягнути щось рожеве. А якщо ні, вас оштрафували. Вона ходила, збирала штрафи, і жертвувала їх на благодійність".

Марго Роббі у фільмі "Барбі" Фото: Скриншот

Він додає: "Дійсно особливим було те, наскільки схвильовані були чоловіки-члени команди. Наприкінці фільму вони всі зібралися разом і за власні гроші зробили рожеві сорочки для команди з веселковою бахромою".

Гослінг припускає, що цей день надав їм "можливість висловити свою повагу та захоплення тим, що створювали Марго та Грета Гервінг (режисерка картини).

Трейлер "Барбі"

Нагадаємо, Марго Роббі зʼявилася на премʼєрі "Барбі" у Лос-Анджелесі в чорному образі.

Також Фокус писав про причини скасування "Барбі" в кількох азійських країнах.