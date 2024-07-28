"Схоже на сцену Апокаліпсису": чоловік знайшов у лісі моторошне "святилище" ляльки Барбі (фото)

За словами автора публікації, на цьому місці збираються люди. Користувачі мережі жахнулися від фотографій і залишили багато обурених коментарів.

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Чоловік натрапив у лісі на дивне "святилище" у формі серця, зроблене з десятків ляльок Барбі. Моторошними фотографіями він поділився в інтернеті, налякавши інших користувачів, пише Мirror.

Можна було б очікувати знайти партію старих ляльок Барбі на розпродажі або в гаражі, але вже точно не в лісі. Подробиці дивного відкриття опублікував користувач Weird у соціальній мережі Reddit. "Святилище Барбі в лісі за парком", — так він підписав знімки своєї знахідки.

На фотографіях зображені десятки різних Барбі, акуратно розкладені у формі серця на паркані, оточеному зеленню. Дивна інсталяція також містила кілька аксесуарів знаменитої ляльки, зокрема половину коня, акуратно розміщену на самому верху. Люди, які побачили цю публікацію, розмістили свої коментарі: "Це нагадує мені щось моторошне, що я бачив кілька років тому, по суті, те саме", "Там була купа ляльок Барбі, що висять на дереві за шию". "Схоже на сцену з "Апокаліпсису сьогодні", "Якщо ти це бачиш, то знай, що бігти вже пізно. Прийми свою долю", "Це повний кошмар. Маса сплутаного волосся тільки підсилює жах".

У відповідь на запитання про те, як він відреагував на свою знахідку, автор оригінального поста зізнався: "Я ледь міг змусити себе підійти до неї ближче, ніж на 30 метрів. Схоже, там дійсно тусуються люди. Поруч було кілька банок і попіл від багаття".

Крім цього, один із коментаторів поділився своєю схожою історією: "Є сім'я, яка живе прямо над моєю дорогою, і це схоже на їхній сад, там багато Барбі, зв'язаних (голих), у різних позах. Усі, кого я знаю, кажуть, який моторошний вигляд це має, і річ не в дітях, оскільки вони зв'язані міцно і правильно, і багато хто з них прив'язаний високо (набагато вище, ніж діти можуть дотягнутися). Є ідеї, про що це?".

Нагадаємо, 28 червня Фокус писав про те, що в Росії продають будинок Барбі за 290 мільйонів рублів. Площа котеджу становить 570 квадратних метрів, а площа ділянки — 12 соток.