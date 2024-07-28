"Похоже на сцену Апокалипсиса": мужчина нашел в лесу жуткое "святилище" куклы Барби (фото)

По словам автора публикации, на этом месте собираются люди. Пользователи сети пришли в ужас от фотографий и оставили много возмущенных комментариев.

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Мужчина наткнулся в лесу на странное "святилище" в форме сердца, сделанное из десятков кукол Барби. Жуткими фотографиями он поделился в интернете, повергнув в ужас других пользователей, пишет Мirror.

Можно было бы ожидать найти партию подержанных кукол Барби на распродаже или в гараже, но уж точно не в лесу. Подробности странного открытия были опубликованы пользователем Weird в социальной сети Reddit. "Святилище Барби в лесу за парком", — так он подписал снимки своей находки.

На фотографиях изображены десятки разных Барби, аккуратно разложенные в форме сердца на заборе, окруженном зеленью. Странная инсталляция также содержала несколько аксессуаров знаменитой куклы, в частности половину лошади, аккуратно размещенную на самом верху. Люди, увидевшие эту публикацию, разместили свои комментарии: "Это напоминает мне что-то жуткое, что я видел несколько лет назад, по сути, то же самое", "Там была куча кукол Барби, висящих на дереве за шею". "Похоже на сцену из "Апокалипсиса сегодня", "Если ты это видишь, то знай, что бежать уже поздно. Прими свою судьбу", "Это полный кошмар. Масса спутанных волос только усиливает ужас".

В ответ на вопросы о том, как он отреагировал на свою находку, автор оригинального поста признался: "Я едва мог заставить себя подойти к ней ближе, чем на 30 метров. Похоже, там действительно тусуются люди. Рядом было несколько банок и пепел от костра".

Кроме этого, один из комментаторов поделился своей схожей историей: "Есть семья, которая живет прямо над моей дорогой, и это похоже на их сад, там много Барби, связанных (голых), в разных позах. Все, кого я знаю, говорят, как жутко это выглядит, и дело не в детях, поскольку они связаны крепко и правильно, и многие из них привязаны высоко (гораздо выше, чем дети могут дотянуться). Есть идеи, о чем это?".

Напомним, 28 июня Фокус писал о том, что в России продают дом Барби за 290 миллионов рублей. Площадь коттеджа составляет 570 квадратных метров, а площадь участка — 12 соток.