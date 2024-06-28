В России продают дом Барби за 290 миллионов рублей (фото)
Коттедж Барби предложили купить в российском городе.
В Адлере выставлен на продажу дом, построенный по образу и подобию коттеджа из фильма о Барби. Объявление о продаже разместило агентство недвижимости на сайте "Авито", пишут российские СМИ.
Необычную недвижимость, которая находится в Сочи, предлагают купить за 290 миллионов рублей. По информации, указанной на сайте с объявлением, площадь коттеджа составляет 570 квадратных метров, а площадь участка — 12 соток. В описании также указано, что дом состоит из трех этажей, имеет пять комнат, снаружи также есть собственный бассейн и гараж. Также в справке указано, что проект находится на стадии строительства.
Фильм "Барби"
В 2023 году во всем мире произошел массовый барби-бум. Причиной этому стал выход в прокаты фильма "Барби" в главной роли с Марго Робби. Фильм стал самым кассовым релизом за всю 100-летнюю историю студии Warner Bros.
На фоне всемирной славы популярности начал набирать розовый цвет и все, что связано со стилем Барби, включая даже недвижимость, дизайны домов и автомобилей и так далее.
Напомним, ранее мы писали, что Энн Хэтэуэй могла стать Барби вместо Марго Робби.
Кроме этого, Фокус писал, что режиссер "Барби" вышла замуж за давнего партнера.