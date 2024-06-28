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Стиль жизни

В России продают дом Барби за 290 миллионов рублей (фото)

Дом Барби
Фото: Avito.ru | Дом Барби

Коттедж Барби предложили купить в российском городе.

В Адлере выставлен на продажу дом, построенный по образу и подобию коттеджа из фильма о Барби. Объявление о продаже разместило агентство недвижимости на сайте "Авито", пишут российские СМИ.

Необычную недвижимость, которая находится в Сочи, предлагают купить за 290 миллионов рублей. По информации, указанной на сайте с объявлением, площадь коттеджа составляет 570 квадратных метров, а площадь участка — 12 соток. В описании также указано, что дом состоит из трех этажей, имеет пять комнат, снаружи также есть собственный бассейн и гараж. Также в справке указано, что проект находится на стадии строительства.

Барби дом Fullscreen
Барби дом
Барби дом Fullscreen
Барби дом
Барби дом Fullscreen
Барби дом
Барби дом Fullscreen
Барби дом
Барби дом Fullscreen
Барби дом
Барби дом Fullscreen
Барби дом
Барби дом Fullscreen
Барби дом
Барби дом
Барби дом
Барби дом
Барби дом
Барби дом
Барби дом
Барби дом

Фильм "Барби"

В 2023 году во всем мире произошел массовый барби-бум. Причиной этому стал выход в прокаты фильма "Барби" в главной роли с Марго Робби. Фильм стал самым кассовым релизом за всю 100-летнюю историю студии Warner Bros.

На фоне всемирной славы популярности начал набирать розовый цвет и все, что связано со стилем Барби, включая даже недвижимость, дизайны домов и автомобилей и так далее.

Напомним, ранее мы писали, что Энн Хэтэуэй могла стать Барби вместо Марго Робби.

Кроме этого, Фокус писал, что режиссер "Барби" вышла замуж за давнего партнера.