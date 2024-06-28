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Стиль життя

У Росії продають будинок Барбі за 290 мільйонів рублів (фото)

Будинок Барбі
Фото: Avito.ru | Будинок Барбі

Котедж Барбі запропонували купити у російському місті.

В Адлері виставлений на продаж будинок, збудований за образом та подобою котеджу з фільму про Барбі. Оголошення про продаж розмістило агентство нерухомості на сайті "Авіто", пишуть російські ЗМІ.

Незвичайну нерухомість, яка знаходиться в Сочі, пропонують купити за 290 мільйонів рублів. За інформацією, вказаною на сайті з оголошенням, площа котеджу складає 570 квадратних метрів, а площа ділянки — 12 соток. В описі також вказано, що будинок складається з трьох поверхів, має п'ять кімнат, зовні також є власний басейн та гараж. Також в довідці вказано, що проєкт знаходиться на стадії будівництва.

Барбі будинок Fullscreen
Барбі будинок
Барбі будинок Fullscreen
Барбі будинок
Барбі будинок Fullscreen
Барбі будинок
Барбі будинок Fullscreen
Барбі будинок
Барбі будинок Fullscreen
Барбі будинок
Барбі будинок Fullscreen
Барбі будинок
Барбі будинок Fullscreen
Барбі будинок
Барбі будинок
Барбі будинок
Барбі будинок
Барбі будинок
Барбі будинок
Барбі будинок
Барбі будинок

Фільм "Барбі"

У 2023 році у всьому світі відбувся масовий барбі-бум. Причиною цьому став вихід в прокат фільму "Барбі" в головній ролі з Марго Роббі. Фільм став найкасовішим релізом за всю 100-річну історію студії Warner Bros.

На тлі всесвітньої слави популярності почав набирати рожевий колір та все, що пов'язано зі стилем Барбі, включно з нерухомістю, дизайнами будинків та автівок тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Енн Гетевей могла стати Барбі замість Марго Роббі.

Крім цього, Фокус писав, що режисерка "Барбі" вийшла заміж за давнього партнера.