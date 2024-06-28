У Росії продають будинок Барбі за 290 мільйонів рублів (фото)

Котедж Барбі запропонували купити у російському місті.

В Адлері виставлений на продаж будинок, збудований за образом та подобою котеджу з фільму про Барбі. Оголошення про продаж розмістило агентство нерухомості на сайті "Авіто", пишуть російські ЗМІ.

Незвичайну нерухомість, яка знаходиться в Сочі, пропонують купити за 290 мільйонів рублів. За інформацією, вказаною на сайті з оголошенням, площа котеджу складає 570 квадратних метрів, а площа ділянки — 12 соток. В описі також вказано, що будинок складається з трьох поверхів, має п'ять кімнат, зовні також є власний басейн та гараж. Також в довідці вказано, що проєкт знаходиться на стадії будівництва.

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Фільм "Барбі"

У 2023 році у всьому світі відбувся масовий барбі-бум. Причиною цьому став вихід в прокат фільму "Барбі" в головній ролі з Марго Роббі. Фільм став найкасовішим релізом за всю 100-річну історію студії Warner Bros.

На тлі всесвітньої слави популярності почав набирати рожевий колір та все, що пов'язано зі стилем Барбі, включно з нерухомістю, дизайнами будинків та автівок тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Енн Гетевей могла стати Барбі замість Марго Роббі.

Крім цього, Фокус писав, що режисерка "Барбі" вийшла заміж за давнього партнера.