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Стиль життя

Режисерка "Барбі" вийшла заміж за давнього партнера

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Фото: Getty Images | Ґрета Ґервіг та Ноа Баумбах

Ґрета Ґервіг та Ноа Баумбах уже виховували двох спільних дітей.

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40-річна американська акторка та режисерка Ґрета Ґервіг і сценарист Ноа Баумбах, 54, одружилися. Про це пише Page Six.

Інсайдери помітили режисерку фільму "Барбі", яка радісно розповідала людям за лаштунками на концерті Біллі Джоела в Madison Square Garden, що вона з коханим щойно одружилася в мерії.

"Вони обидва сяяли і святкували. Вони такі щасливі", — зазначило джерело.

Повідомляється, що Ґервіг виглядала "так чудово" у приголомшливій білій спідниці та піджаку.

"Вона була схожа на наречену. У своєму костюмі вона виглядала красиво", — зізнаються інсайдери.

Ґрета Ґервіг та Ноа Баумбах на публіці Fullscreen
Ґрета Ґервіг та Ноа Баумбах на публіці
Фото: Getty Images

Зіркова пара почала зустрічатися у 2011 році, а у 2020 вони заручилися. Однак того ж року Ґрета сказала Джеймсу Кордену, що вважає за краще не називати коханого своїм "нареченим".

У подружжя підростає спільний син Гарольд. Також вони стали батьками вдруге у 2023 році. На світ зʼявився хлопчик, імʼя якого наразі невідоме. У сценариста також є дитина від попереднього союзу.

До цього Баумбах близько восьми років був у шлюбі з акторкою Дженніфер Джейсон Лі.

Нагадаємо, Ґрета Ґервіг та Ноа Баумбах вдруге стали батьками.

Також Фокус писав про успіх фільму "Барбі".