Режисерка "Барбі" вдруге стала мамою (фото)

У Грети Гервіг та Ноа Баумбаха народився другий спільний син. Поповнення в родині відбулося ще чотири місяці тому.

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39-річна американська режисерка та акторка Грета Гервіг вдруге стала мамою. Про це пише Elle.

Творець фільму "Барбі" та її давній партнер, 53-річний сценарист Ноа Баумбах офіційно повідомили про поповнення в родині, яке сталося чотири місяці тому.

Гервіг оголосила про свою вагітність ще в грудні 2022 року, але публічно не повідомляла про народження дитини. Зіркова пара вже виховує разом чотирирічного сина Гарольда. А від попереднього союзу у сценариста єврейського походження є ще одна дитина.

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Грета Гервіг та Ноа Баумбах Фото: Getty Images

Вона не розкрила ім'я свого сина, але поділилася подробицями про материнство.

Під час зйомок Грета зробила перерву, щоб зцідити грудне молоко в пляшечку, і зауважила: "Мені скоро буде 40".

Вона захопилася новонародженим, показуючи інтерв’юеру знімок малюка під час його останнього чотиримісячного огляду. "Він маленький Шму. Я не знаю, чи можна відрізнити енергію від картини, але є дуже багато його енергії. Він маленька мудра дитина".

Команда фільму "Барбі" Фото: Getty Images

Нагадаємо, у фільмі "Барбі" зʼявилася піжама українського бренду.

Також Фокус писав про те, чи варто дивитися новий фільм Грети Гервіг, у якому знялися Марго Роббі та Раян Гослінг.