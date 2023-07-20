Режиссер "Барби" во второй раз стала мамой (фото)

У Греты Гервиг и Ноа Баумбаха родился второй общий сын. Пополнение в семье произошло еще четыре месяца назад.

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39-летняя американская режиссер и актриса Грета Гервиг во второй раз стала мамой. Об этом пишет Elle.

Создатель фильма "Барби" и ее давний партнер, 53-летний сценарист Ноа Баумбах официально сообщили о пополнении в семье, которое произошло четыре месяца назад.

Гервиг объявила о своей беременности еще в декабре 2022 года, но публично не сообщала о рождении ребенка. Звездная пара уже воспитывает вместе четырехлетнего сына Гарольда. А от предыдущего союза у сценариста еврейского происхождения есть еще один ребенок.

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Грета Гервиг и Ноа Баумбах Фото: Getty Images

Она не раскрыла имя своего сына, но поделилась подробностями о материнстве.

Во время съемок Грета сделала перерыв, чтобы сцедить грудное молоко в бутылочку, и заметила: "Мне скоро будет 40".

Она восхитилась новорожденным, показывая интервьюеру снимок малыша во время его последнего четырехмесячного осмотра.

"Он маленький Шму. Я не знаю, можно ли отличить энергию от картины, но есть очень много его энергии. Он маленький мудрый ребенок", — отмечает Гервиг.

Команда фильма "Барби" Фото: Getty Images

Напомним, в фильме "Барби" появилась пижама украинского бренда.

Также Фокус писал о том, стоит ли смотреть новый фильм Греты Гервиг, в котором снялись Марго Робби и Райан Гослинг.