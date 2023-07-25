Режисерка "Барбі" зізналася, яку сцену відмовилася вирізати

Творець картини вважає цей кадр серцем "Барбі".

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39-річна американська акторка та режисерка Грета Гервіг розповіла про сцену, яку відмовилася вирізати у фільмі "Барбі". Про це пише Rolling Stone.

Виявилося, що творця картини, яка стає шалено популярною влітку 2023, просили забрати сцену, під час якої Барбі (Марго Роббі) у реальному світі розмовляє з літньою жінкою та каже їй комплімент, що вона гарна. Втім, Гервіг вважає, що це "серце" фільму.

Раніше в мережі припускали, що літня жінка сама Барбара Гендлер — донька авторки найпопулярнішої ляльки у світі. Наразі жінці 82 роки. Втім, виявилося, що це художниця по костюмах Енн Рот.

Енн Рот Фото: Скриншот

"Мені так подобається ця сцена. А старша жінка на лавці – це художник по костюмах Енн Рот. Вона легенда. У певному сенсі це тупиковий момент, він нікуди не веде. І показуючи ранні версії фільму, я чула пропозиції: "Ну, ти можеш це скоротити, і історія розвиватиметься так само". І я сказала: "Якщо я виріжу сцену, я не знаю, про що цей фільм", — зізналася режисерка.

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Нагадаємо, Грета Гервіг вдруге стала мамою.

Також Фокус писав про прототип дивної Барбі.