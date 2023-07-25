Грета Гервіг розповіла про прототип дивної Барбі
Режисерка пригадала своє дитинство.
39-річна американська режисерка Грета Гервіг розповіла, що надихнуло її на створення образу "Дивної Барбі". Про це пише Rolling Stone.
Дивна Барбі, яку грає Кейт МакКіннон, має представляти ляльку, з якою грали надто грубо, і тепер вона має нерівну зачіску, сліди від ручки навколо її обличчя.
І хоча багато шанувальників фільму насміхалися над ексцентричною лялькою Барбі, Гервіг, режисерка фільму, детально розповіла справжню історію ляльки, додавши, що це сталося з її досвіду в дитинстві.
Вона пояснила, що виросла з багатьма людьми, які були старшими за неї, тому більшість іграшок були саморобними, якими вже гралися.
"Ми виросли в районі, де було багато дівчат, старших за мене. Тож у мене було багато ручних Барбі, які вже були підстрижені до того часу, як я їх отримала", — зізналася Гервіг.
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"Це було таке: "Ну, ми повинні це зробити". Це було майже як духовний провідник у світ гри через цю Барбі".
Зіркова режисерка також розкрила інший аспект, який допоміг їй втілити задум у життя.
Вона пояснила, що сам персонаж заснований на відзначеному нагородами науково-фантастичному романі Лоїс Лоурі "Даритель".
У фільмі дарувальник має і дає те, чого немає в інших, наприклад почуття та кольори.
Нагадаємо, Грета Гервіг вдруге стала мамою.
Також Фокус писав про закодовані сенси у фільмі "Барбі".