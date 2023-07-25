Грета Гервіг розповіла про прототип дивної Барбі

Режисерка пригадала своє дитинство.

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39-річна американська режисерка Грета Гервіг розповіла, що надихнуло її на створення образу "Дивної Барбі". Про це пише Rolling Stone.

Дивна Барбі, яку грає Кейт МакКіннон, має представляти ляльку, з якою грали надто грубо, і тепер вона має нерівну зачіску, сліди від ручки навколо її обличчя.

І хоча багато шанувальників фільму насміхалися над ексцентричною лялькою Барбі, Гервіг, режисерка фільму, детально розповіла справжню історію ляльки, додавши, що це сталося з її досвіду в дитинстві.

Вона пояснила, що виросла з багатьма людьми, які були старшими за неї, тому більшість іграшок були саморобними, якими вже гралися.

"Ми виросли в районі, де було багато дівчат, старших за мене. Тож у мене було багато ручних Барбі, які вже були підстрижені до того часу, як я їх отримала", — зізналася Гервіг.

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Дивна Барбі Фото: Скриншот

"Це було таке: "Ну, ми повинні це зробити". Це було майже як духовний провідник у світ гри через цю Барбі".

Зіркова режисерка також розкрила інший аспект, який допоміг їй втілити задум у життя.

Вона пояснила, що сам персонаж заснований на відзначеному нагородами науково-фантастичному романі Лоїс Лоурі "Даритель".

У фільмі дарувальник має і дає те, чого немає в інших, наприклад почуття та кольори.

Барбіленд Фото: Warner Bros. Pictures

Нагадаємо, Грета Гервіг вдруге стала мамою.

Також Фокус писав про закодовані сенси у фільмі "Барбі".