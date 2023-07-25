Грета Гервиг рассказала о прототипе странной Барби

Режиссер вспомнила свое детство.

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39-летняя американская режиссер Грета Гервиг рассказала, что вдохновило ее на создание образа "Странной Барби". Об этом пишет Rolling Stone.

Странная Барби, которую играет Кейт МакКиннон, должна представлять куклу, с которой играли слишком грубо, и теперь она имеет неровную прическу, следы от ручки вокруг ее лица.

И хотя многие поклонники фильма насмехались над эксцентричной куклой Барби, Гервиг, режиссер фильма, подробно рассказала настоящую историю куклы, добавив, что это произошло из ее опыта в детстве.

Она объяснила, что выросла со многими людьми, которые были старше ее, поэтому большинство игрушек были самодельными, которыми уже играли.

"Мы выросли в районе, где было много девушек старше меня. Так что у меня было много ручных Барби, которые уже были подстрижены к тому времени, как я их получила", — призналась Гервиг.

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Странная Барби Фото: Скріншот

"Это было так: "Ну, мы должны это сделать". Это было почти как духовный проводник в мир игры через эту Барби".

Звездная режиссер также раскрыла другой аспект, который помог ей воплотить замысел в жизнь.

Она пояснила, что сам персонаж основан на отмеченном наградами научно-фантастическом романе Лоис Лоури "Даритель".

В фильме даритель имеет и дает то, чего нет у других, например чувства и цвета.

Барбиленд Фото: Warner Bros. Pictures

Напомним, Грета Гервиг во второй раз стала мамой.

Также Фокус писал о закодированных смыслах в фильме "Барби".