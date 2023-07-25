Режиссер "Барби" призналась, какую сцену отказалась вырезать

Создатель картины считает этот кадр сердцем "Барби".

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39-летняя американская актриса и режиссер Грета Гервиг рассказала о сцене, которую отказалась вырезать в фильме "Барби". Об этом пишет Rolling Stone.

Оказалось, что создателя картины, которая становится безумно популярной летом 2023 года, просили убрать сцену, во время которой Барби (Марго Робби) в реальном мире разговаривает с пожилой женщиной и говорит ей комплимент, что она красивая. Впрочем, Гервиг считает, что это "сердце" фильма.

Ранее в Сети предполагали, что пожилая женщина сама Барбара Хендлер — дочь автора самой популярной куклы в мире. Сейчас женщине 82 года. Впрочем, оказалось, что это художница по костюмам Энн Рот.

Энн Рот Фото: Скріншот

"Мне так нравится эта сцена. А старшая женщина на скамейке — это художник по костюмам Энн Рот. Она легенда. В некотором смысле это тупиковый момент, он никуда не ведет. И показывая ранние версии фильма, я слышала предложения: "Ну, ты можешь это сократить, и история будет развиваться так же". И я сказала: "Если я вырежу сцену, я не знаю, о чем этот фильм", — призналась режиссер.

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Напомним, Грета Гервиг во второй раз стала мамой.

Также Фокус писал о прототипе странной Барби.