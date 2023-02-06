Рыдала в монастыре: экс-жена Арнольда Шварценеггера вспомнила о периоде жизни после развода с актером

Развод Арнольда Шварценеггера и его жены Марии Шрайвер был одним из самых громких в шоу-бизнесе, ведь длился 11 лет.

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Недавно 67-летняя журналистка и актриса Мария Шрайвер вспомнила, как переживала сложный период жизни во время развода с знаменитым актером. В подкасте Making Space экс-супруга рассказала, что даже обращалась за советом к настоятельнице в монастыре. Об этом пишет Today.

По словам Марии, тогда слова монахини заставили ее буквально рыдать.

"Настоятельница сказала: "Ты не можешь остаться здесь, но ты можешь выйти и стать Марией!". К этому моменту я никогда не давала себе разрешения чувствовать, быть уязвимой, слабой, опуститься на колени. Когда я выходила из монастыря, я сказала себе: "Ладно, Господи, пойдем", — поделилась Шрайвер разговором с монахиней.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер Фото: Getty Images

Напомним, что о разводе Шварценеггера и Шрайвер зашла речь после измены актера с домработницей, родившей от него сына Джозефа. Мария подала на развод еще в 2011 году, однако официально развод экс-супруги получили только в 2021 году.

[ + – ] Мария Шрайвер с детьми Фото: Getty Images

Шварценеггер и Шрайвер имеют четырех общих детей: 33-летнюю Кэтрин, 31-летнюю Кристину, 29-летнего Патрика и 25-летнего Кристофера.

Также Фокус писал, что бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер напугала изменениями во внешности.