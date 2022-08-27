Бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер напугала изменениями во внешности

Женщину уже сравнили с клингонцем из "Звездного пути" и Гремлином.

66-летняя американская журналистка и публицист, а также бывшая жена голливудского актера Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер немало удивила прохожих, появившись на улицах в Санта-Монике. Женщина направлялась к своей машине от строительной площадки, где сейчас продолжается сооружение ее дома. Однако людей удивила не сама она, а то что произошло с ее лицом, пишет Daily Mail.

На прогулке Мария выглядела небрежно, надев светлую футболку с облегающими черными леггинсами. Она дополнила образ коричневой сумкой, а волосы собрала сверху в хвост, оставив низ распущенным.

Ее лицо стало заметно ассиметричным, а надбровные дуги потяжелели, нависая над глазами и придавая лицу хмурое выражение. При этом сама Мария была в приподнятом настроении, хотя улыбка делала ее лицо еще более странным.

В Сети пользователи уже отреагировали на увиденное шквалом комментариев. Они удивлялись, что с лицом Шрайвер, не могли поверить, что это не фотошоп, и сокрушались, что некогда красивая женщина изуродовала себя неудачной пластикой в погоне за вечной молодостью.

"Это так грустно, когда женщины делают это с собой. Это никогда, никогда не выглядит хорошо, когда они возятся со своими лицами. Всегда", – написал подкастер Стив Скоец.

"Что Мария Шрайвер сделала со своим лицом? Ужасно", "кто-то должен был отфотошопить это фото", – отмечают другие, сравнивая Марию с клингонцем из "Звездного пути" и Гремлином.

Шрайвер, чьим дядей по материнской линии был 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди, вышла замуж за Арнольда Шварценеггера в 1986 году .За годы брака у пары родились четверо детей: Кэтрин (32 года), Кристина (31 год), Патрик (28 лет) и Кристофер, которому сейчас 24 года.

Пара считалась одной из самых крепких в американском шоу-бизнесе и политике, поэтому когда Мария подала на развод 1 июля 2011 года, это стало громом среди ясного неба.

[ + – ] Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

Причиной стал роман Арнольда с домработницей Милдред Баэной, работавшей в семье около 20 лет. Оказалось, что Шварценеггер изменял жене с ней 10 лет, и результатом адьюлтера стало рождение внебрачного сына Джозефа, который оказался абсолютной копией своего знаменитого отца.

Развод длился более 10 лет и завершился только в прошлом году. Мария отсудила у мужа около 200 миллионов долларов, обеспечив себе безбедную и спокойную старость.

Сайчас Арнольд поддерживает отношения со всеми своими детьми, а Джозефу он оплатил учебу в университете. Сейчас он помогает ему советами по спорту и актерскому мастерству, поскольку Баэна, отказавшийся взять фамилию отца, пробует себя в кино и мечтает завоевать титул "Мистер Олимпия".