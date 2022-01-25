Внебрачный сын Шварценеггера поделился советами отца для успешной карьеры

Джозеф Баэна идет по стопам знаменитого отца, наследуя его не только в спорте. но и в кино.

24-летний внебрачный сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна набирает популярность завидными темпами и в будущем имеет все шансы если не дотянуться до звездного отца, то хотя бы стать достаточно знаменитым. Тем более парень внимательно прислушивается к советам Арни относительно построения успешной карьеры. Каким именно, он рассказал в эфире The Unwaxed Podcast.

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По словам молодого человека, Шварценеггер поддерживает его в начинаниях и часто делится с ним ценными советами, проверенными на собственном опыте. Так, Арнольд посоветовал сыну обзавестись матерым агентом, который будет тщательно фильтровать поступающие от студий предложения, чтобы отсеять заведомо провальные и неподходящие.

Второй совет – зазубривать свои реплики до идеала.

"Как только вы сможете произносить эти строки, когда моете посуду, стираете белье, когда кто-то пытается вас прервать, тогда вы можете произносить их когда угодно. Это сложно, но с этим нужно смириться", – рассказал Баэна ведущим шоу.

[ + – ] Джозеф Баэна на The Unwaxed Podcast.

Джозеф мечтает покорить Голливуд и уже снимается в фильме "Лава", который финансируется криптовалютой. В соцсети он делится кадрами со съемок, демонстрируя атлетическое телосложение.

Более того, Баэна хочет завоевать титул "Мистер Олимпия", как в свое время его отец, поэтому львиную долю времени проводит в спортзале, демонстрируя подписчикам в соцсети свои успехи.

При этом парень не хочет злоупотреблять добротой своего отца ради собственного продвижения. Например, он отказался брать его фамилию, поскольку уверен, что и так сможет добиться успеха.

Джозеф – сын Арнольда Шварценеггера и его горничной Милдред Баэны, которая много лет работала в доме, где актер и бывший губернатор Калифорнии жил со своей женой Марией Шрайвер и четырьмя родными детьми. Когда сходство ребенка и Арни стало очевидным, Мария "прижала" домработницу, которая призналась, что на протяжении 10 лет у нее был роман с хозяином особняка. После этого Мария подала на развод, который затянулся на 10 с половиной лет и был завершен только недавно.

Напомним, Арнольд Шварценеггер стал участником автомобильной аварии с пострадавшими, нарушив правила дорожного движения.