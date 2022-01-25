Позашлюбний син Шварценеггера поділився порадами батька для успішної кар'єри

Джозеф Баена йде стопами знаменитого батька, наслідуючи його не тільки в спорті, а й у кіно.

24-річний позашлюбний син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена набирає популярності завидними темпами і в майбутньому має всі шанси якщо не дотягнутися до зіркового батька, то хоча б стати досить знаменитим. Тим більше, що хлопець уважно прислухається до порад Арні щодо побудови успішної кар'єри. До яких саме, він розповів в ефірі The Unwaxed Podcast.

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За словами парубка, Шварценеггер підтримує його в починаннях і часто ділиться з ним цінними порадами, перевіреними на власному досвіді. Так, Арнольд порадив синові обзавестися досвідченим агентом, який ретельно фільтруватиме пропозиції, що надходять від студій, щоб відсіяти свідомо провальні та невідповідні.

Друга порада – зазубрювати свої репліки до ідеалу.

"Щойно ви зможете вимовляти ці рядки, коли миєте посуд, перете білизну, коли хтось намагається вас перервати, тоді ви можете вимовляти їх будь-коли. Це складно, але з цим потрібно змиритися", — розповів Баена ведучим шоу.

[ + – ] Джозеф Баена в The Unwaxed Podcast.

Джозеф мріє підкорити Голлівуд і вже знімається у фільмі "Лава", який фінансується криптовалютою. У соцмережі він ділиться кадрами зі зйомок, демонструючи атлетичну статуру.

Ба більше, Баена хоче здобути титул "Містер Олімпія", як свого часу його батько, тому левову частку часу проводить у спортзалі, демонструючи підписникам у соцмережі свої успіхи.

При цьому хлопець не хоче зловживати добротою свого батька заради свого просування. Наприклад, він відмовився брати його прізвище, оскільки впевнений, що й так зможе досягти успіху.

Джозеф – син Арнольда Шварценеггера та його покоївки Мілдред Баени, яка багато років працювала в будинку, де актор і колишній губернатор Каліфорнії жив зі своєю дружиною Марією Шрайвер і чотирма рідними дітьми. Коли подібність дитини й Арні стала очевидною, Марія "притиснула" хатню робітницю, яка зізналася, що протягом 10 років у неї був роман із господарем маєтку. Після цього Марія подала на розлучення, яке затягнулося на 10 із половиною років і було завершене лише недавно.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер став учасником автомобільної аварії з потерпілими, порушивши правила дорожнього руху.