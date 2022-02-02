Внебрачный сын Шварценеггера похвастался атлетическим телосложением (фото)

Джозеф неоднократно говорил о том, что хочет достичь успеха в бодибилдинге, как и его отец.

24-летний внебрачный сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна, мечтающий повторить достижение отца и стать "Мистером Олимпия", продемонстрировал свои успехи на пути к цели в Instagram.

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Молодой человек опубликовал фотографию, где позирует, присев на скалистом берегу. Баэна не смотрит в камеру, направив взгляд у сторону. Джозеф показывает рельефные мышцы и атлетическое телосложение, все больше приближаясь к фигуре, которая была у Арнольда, завоевавшего заветный титул в 23 года.

Из одежды на парне – только шорты.

[ + – ] Джозеф Баэна Фото: Joseph Baena/Instagram

"Хорошо выглядишь Джо! Так держать!! 🙌 Многие люди говорят в комментариях, ссылаясь на твоего отца, я уважаю тебя за то, что ты сам по себе, но в равной степени у тебя определенно есть генетика твоего отца. У тебя все отлично получается, и я думаю, приятно видеть, что ты делаешь все по-своему", – написал в комментариях один из пользователей.

Джозеф – сын Арнольда Шварценеггера, которого ему родила домработница семьи актера Милдред Баэна. Женщина долгое время скрывала, что мальчик – сын Арни, однако жена Шварценеггера, журналистка и племянница Джона Кеннеди, Мария Шрайвер, которая была дружна с домработницей, заметила невероятное сходство ребенка со своим мужем и в конце концов вывела женщину на чистую воду, узнав, что та 10 лет была в связи с ее супругом. После этого Мария подала на развод, который завершился только совсем недавно, затянувшись на 10,5 лет.

Джозеф пробует себя не только в спорте, но также в модельном бизнесе и кино. При этом он отказывается брать фамилию своего отца, а вот к советам, которые Арни дает отпрыску, тот прислушивается.