Внебрачный сын Шварценеггера показал кадры работы с известным австрийским фотографом

Джозеф Баэна работал с Манфредом Бауманном, фотографировавшего самых знаменитых деятелей шоу-бизнеса.

24-летний внебрачный сын голливудского актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна пробует себя не только в качестве бодибилдера и актера, но и как модель, о чем рассказал своим подписчикам в Instagram.

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Молодой человек опубликовал несколько снимков, на которых показана его работа с известным австрийским фотографом Манфредом Бауманном, специализирующемся на съемках знаменитостей и признанным мастером портретов. Среди тех, кого он снимал, – Тони Гаррн, Кирк Дуглас, Дон Джонсон, Пол Анка, Тони Кертис, Дэвид Хассельхофф, Джон Малкович, Уильям Шатнер, Джек Блэк, Брюс Уиллис, Дэвид Хассельхофф, Рон Перлман, Келли Осборн, Чеви Чейз, Лайонел Ричи и многие другие.

Джозеф позировал в кожаной куртке на голый торс, черных джинсах и таких же ботинках. На другом фото, где он взят более крупным планом, сын Шварценеггера стоит в черной футболке, держа за плечами куртку.

На остальных кадрах запечатлен процесс подготовки к съемкам, а также есть общее фото Баэны и Бауманна.

"Такое потрясающее время съемки с великим @manfredbaumann. Рад видеть, как получаются эти кадры!", – подписал снимки Джозеф.

"С возрастом ты выглядишь лучше, я очень надеюсь, что ты сможешь стать кинозвездой, как твой папа", "Такой красивый молодой человек, и я могу сказать, что у тебя доброе сердце, в отличие от многих голливудских мальчишек, которые оторваны от реальности. Молодец, ты совершишь великие дела в этой жизни. Будь здоров!", "Черт, ты выглядишь так же, как твой отец 😂🤣😂🤣 Боже мой, я не могу понять, насколько ты его клон. Это сногсшибательно!", – пишут в комментариях под фотографиями пользователи.

Джозеф Баэна – сын Арнольда Шварценеггера и его бывшей горничной Милдред Патрисии Баэны, которая работала на семью актера много лет. Поначалу она скрывала, что отцом ее ребенка является кинозвезда, однако чем старше становился мальчик, тем больше терзали сомнения законную жену Арнольда, журналистку и племянницу Джона Кеннеди Марию Шрайвер. Она вывела Баэну на чистую воду, и та призналась, что родила сына от Шварценеггера.

Это положило конец 25-летнему браку актера: жена, родившая ему четырех детей, подала на развод. Процесс тянулся более 10 лет, и только недавно стало известно, что пару наконец развели.

Джозеф Баэна пошел по стопам отца. Он снимается в кино, занимается спортом и мечтает завоевать титул "Мистер Олимпия". При этом парень отказался брать фамилию отца, решив, что сам достигнет успеха.