Позашлюбний син Шварценеггера показав кадри роботи з відомим австрійським фотографом

Джозеф Баена працював із Манфредом Бауманном, який фотографував найзнаменитіших діячів шоу-бізнесу.

24-річний позашлюбний син голлівудського актора та колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена пробує себе не тільки як бодібілдер та актор, але і як модель, про що розповів своїм підписникам в Instagram.

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Молодик опублікував кілька знімків, на яких показано його роботу з відомим австрійським фотографом Манфредом Бауманном, який спеціалізується на зйомках знаменитостей і визнаним майстром портретів. Серед тих, кого він знімав — Тоні Гаррн, Кірк Дуглас, Дон Джонсон, Пол Анка, Тоні Кертіс, Девід Гассельгофф, Джон Малкович, Вільям Шатнер, Джек Блек, Брюс Вілліс, Рон Перлман, Келлі Осборн, Чеві Чейз, Лайонел Річі та багато інших.

Джозеф позував у шкіряній куртці на голий торс, чорних джинсах і таких же черевиках. На іншому фото, де його взято більшим планом, син Шварценеггера стоїть у чорній футболці, тримаючи за плечима куртку.

На решті кадрів відображено процес підготовки до зйомок, а також є спільне фото Баена та Бауманна.

"Такий приголомшливий час зйомки з великим @manfredbaumann. Радий бачити, як виходять ці кадри!" — підписав знімки Джозеф.

"З віком ти виглядаєш краще, я дуже сподіваюся, що ти зможеш стати кінозіркою, як твій тато", "Такий гарний юнак, і я можу сказати, що в тебе добре серце, на відміну від багатьох голлівудських хлопчаків, які відірвані від реальності. Молодець, ти зробиш великі справи в цьому житті. Будь здоров!", "Чорт, ти виглядаєш так само, як твій батько 😂🤣😂🤣 Боже мій, я не можу зрозуміти, наскільки ти його клон. Це надзвичайно!" — пишуть у коментарях під фото користувачі.

Джозеф Баена — син Арнольда Шварценеггера та його колишньої покоївки Мілдред Патрісії Баени, яка працювала на сім'ю актора багато років. Спочатку вона приховувала, що батьком її дитини є кінозірка, проте чим старшим ставав хлопчик, тим більше мучили сумніви законну дружину Арнольда, журналістку та племінницю Джона Кеннеді Марію Шрайвер. Вона вивела Баену на чисту воду, і та зізналася, що народила сина від Шварценеггера.

Це поклало край 25-річному шлюбу актора: дружина, яка народила йому чотирьох дітей, подала на розлучення. Процес тривав понад 10 років, і тільки нещодавно стало відомо, що пару нарешті розлучили.

Джозеф Баена пішов слідами батька. Він знімається у кіно, займається спортом і мріє завоювати титул "Містер Олімпія". При цьому хлопець відмовився брати прізвище батька, вирішивши, що сам досягне успіху.