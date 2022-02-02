Позашлюбний син Шварценеггера похвалився атлетичною статурою (фото)

Джозеф неодноразово говорив, що хоче досягти успіху в бодібілдингу, як і його батько.

24-річний позашлюбний син голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена, який мріє повторити досягнення батька та стати "Містером Олімпія", продемонстрував свої успіхи на шляху до мети в Instagram.

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Молодик опублікував фотографію, де позує, присівши на скелястому березі. Баена не дивиться в камеру, направивши погляд убік. Джозеф показує рельєфні м'язи й атлетичну статуру, дедалі більше наближаючись до фігури, яка була в Арнольда, який завоював заповітний титул у 23 роки.

З одягу на хлопці – лише шорти.

[ + – ] Джозеф Баена Фото: Joseph Baena/Instagram

"Маєш гарний вигляд, Джо! Так тримати!! 🙌 Багато людей говорять у коментарях, посилаючись на твого батька, я поважаю тебе за те, що ти сам по собі, але однаково в тебе безумовно є генетика твого батька. У тебе все чудово виходить, і я думаю, приємно бачити, що ти робиш усе по-своєму", — написав у коментарях один із користувачів.

Джозеф — син Арнольда Шварценеггера, якого йому народила хатня робітниця сім'ї актора Мілдред Баена. Жінка довгий час приховувала, що хлопчик – син Арні, проте дружина Шварценеггера, журналістка та племінниця Джона Кеннеді, Марія Шрайвер, яка була дружна з хатньою робітницею, помітила неймовірну схожість дитини зі своїм чоловіком і врешті-решт вивела жінку на чисту воду, дізнавшись, що та 10 років була у зв'язку з її чоловіком. Після цього Марія подала на розлучення, яке завершилося тільки нещодавно, затягнувшись на 10,5 року.

Джозеф пробує себе не тільки в спорті, але також у модельному бізнесі та кіно. При цьому він відмовляється брати прізвище свого батька, а ось до порад, які Арні дає сину, той дослухається.