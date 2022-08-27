Колишня дружина Арнольда Шварценеггера Марія Шрайвер налякала змінами у зовнішності

Жінку вже порівняли з клінгонцем із "Зоряного шляху" та Гремліном.

66-річна американська журналістка та публіцистка, а також колишня дружина голлівудського актора Арнольда Шварценеггера Марія Шрайвер доволі здивувала перехожих, з'явившись на вулицях у Санта-Моніці. Жінка прямувала до своєї машини від будівельного майданчика, де зараз триває спорудження її будинку. Проте людей здивувала не сама вона, а те, що сталося з її обличчям, пише Daily Mail.

На прогулянці Марія мала недбалий вигляд, одягнувши світлу футболку з чорними обтислими легінсами. Вона доповнила образ коричневою сумкою, а волосся зібрала зверху в хвіст, залишивши розпущеним низ.

Її обличчя стало помітно асиметричним, а надбрівні дуги поважчали, нависаючи над очима та надаючи обличчю похмурого виразу. При цьому сама Марія була в піднесеному настрої, хоча усмішка робила її обличчя ще дивнішим.

У мережі користувачі вже відреагували на побачене шквалом коментарів. Вони дивувалися, що з обличчям Шрайвер, не могли повірити, що це не фотошоп, і журилися, що колись красива жінка спотворила себе невдалою пластикою в гонитві за вічною молодістю.

"Це так сумно, коли жінки роблять це із собою. Це ніколи, ніколи не має гарний вигляд, коли вони чіпають своє обличчя. Ніколи", — написав підкастер Стів Скоєц.

"Що Марія Шрайвер зробила зі своїм обличчям? Жахливо", "Хтось повинен був відфотошопити це фото", — зазначають інші, порівнюючи Марію з клінгонцем із "Зоряного шляху" та Гремліном.

Шрайвер, чиїм дядьком по материнській лінії був 35-ий президент США Джон Ф. Кеннеді, вийшла заміж за Арнольда Шварценеггера в 1986 році. За роки шлюбу в пари народилося четверо дітей: Кетрін (32 роки), Крістіна (31 рік), Патрік (28 років) і Крістофер, якому зараз 24 роки.

Пара вважалася однією з найміцніших в американському шоу-бізнесі та політиці, тож коли Марія подала на розлучення 1 липня 2011 року, це стало громом серед ясного неба.

[ + – ] Марія Шрайвер і Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

Причиною став роман Арнольда з хатньою робітницею Мілдред Баеною, яка працювала в сім'ї близько 20 років. Виявилося, що Шварценеггер зраджував дружині з нею 10 років, і результатом адюльтеру стало народження позашлюбного сина Джозефа, який виявився абсолютною копією свого знаменитого батька.

Розлучення тривало понад 10 років і завершилося лише минулого року. Марія відсудила в чоловіка близько 200 мільйонів доларів, забезпечивши собі безбідну та спокійну старість.

Зараз Арнольд підтримує стосунки з усіма своїми дітьми, а Джозефу він сплатив за навчання в університеті. Зараз він допомагає йому порадами зі спорту й акторської майстерності, оскільки Баена, який відмовився взяти прізвище батька, пробує себе в кіно та мріє завоювати титул "Містер Олімпія".