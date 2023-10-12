Стало известно, как Арнольд Шварценеггер относится к любовнице, родившей ему сына

Несмотря на то, что бывшие любовники не общаются, актер всегда интересуется тем, как дела у Милдред.

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76-летний американский актер Арнольд Шварценеггер не имеет никаких отношений с бывшей домработницей Милдред Баэной, от которой у него родился сын Джозеф, но "уважает ее как мать своего ребенка", сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров из окружения бывшего губернатора Калифорнии.

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Внебрачный сын Шварценеггера показал, как догоняет своего отца (фото)

Милдред Баэна около 20 лет работала в доме Шварценеггера и долгое время состояла с актером в близкой связи. Ее результатом стало рождение Джозефа, внебрачного сына Арни. Мальчик появился на свет всего через пять дней после рождения Кристофера, младшего сына Марии Шрайвер и ее мужа.

Сначала Арни и Милдред предполагали, что Джозеф – ребенок домработницы от ее мужа Рохелио. Она продолжала работать на семью Шварценеггеров, как ни в чем не бывало. Однако чем старше становился мальчик, тем яснее было, кто его настоящий отец: Джозеф поразительно похож на актера. Когда все стало очевидным, Арнольд признал ребенка и всегда финансово помогал ему, купив дом и оплатив учебу в университете. Однако, по словам источников, несмотря на общение с Джозефом, Шварценеггер никак не пересекается с его матерью.

Джозеф со своей матерью Милдред Баэной Фото: Joseph Baena/Instagram

"Арнольд и Милдред не тусуются, не разговаривают очень часто или вообще не общаются, но он следит за тем, чтобы с ней все было в порядке, и узнает, как у нее дела, через Джозефа. Все это делается как само собой разумеющееся. Ему нравится, что у Джозефа с ней прекрасные отношения, и хотя этот роман положил конец его браку с Марией, он уважает ее как мать своего ребенка. Он по-прежнему рядом с Джозефом, готов дать ему любой совет, который ему может понадобиться. Но его повседневная жизнь вообще не связана с Милдред. Это была связь на одну ночь, которая привела к рождению ребенка. Арнольд взял на себя ответственность за это, но он не разговаривает с ней, он ушел с этого момента. Несмотря на то, что ситуация не была идеальной и доставила много проблем, он любит своего сына. Арнольд не собирается бороться с судьбой, она такая, какая есть. Хотя с Милдред нет никаких отношений, у него нет к ней никакой неприязни", – рассказал журналистам осведомленный человек.

Джозеф Баэна очень похож на своего знаменитого отца

В одном из своих последних интервью Арни с теплотой отозвался о своей бывшей жене Марии, назвав ее "фантастической матерью". Он также похвалил своего зятя, актера Криса Пратта, мужа дочери Кэтрин, за то, что он – строгий отец.

Шварценеггер до сих пор не забыл, как рассказал Марии о своем романе с Милдред. Он жалеет, что причинил ей такую сильную боль.

Ранее Фокус писал, что Шварценеггер, который уже 10 лет встречается с физиотерапевтом Хизер Миллиган, рассказал, чем его покорила эта женщина.