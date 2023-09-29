Арнольд Шварценеггер спустя 10 лет признался, чем его покорила Хизер Миллиган

Арнольд и Хизер познакомились в 2012 году, когда женщина помогла актеру справиться с последствиями операции.

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76-летний американский актер Арнольд Шварценеггер уже 10 лет счастлив в отношениях с физиотерапевтом Хизер Миллиган. С ней он познакомился через год после того, как в 2011-м его жена Мария Шрафвер подала на развод, узнав о внебрачном ребенке мужа от их домработницы. Встречаться с Хизер Арни стал, спустя два года, а в 2015-м появился с ней на публике. Об этом он рассказал в интервью журналу People.

Миллиган и Шварценеггер встретились в 2012 году после операции на плече, когда актер готовился к съемкам фильма "План побега" 2013 года с Сильвестром Сталлоне.

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Шварценеггер честно рассказал, что чувствует к бывшей жене после развода

Желая прийти в соответствующую форму всего за три месяца до того, как начнут работать камеры, звезда попросила рекомендации у своего хирурга.

"Я сказал: "Мне нужно пойти сниматься в этом фильме, и я наношу много ударов, у меня есть драки со Слаем, и я хочу сыграть самостоятельно". Он ответил: "Есть только один человек, это Хизер — любого спортсмена, я всегда отправляю их к ней, потому что она единственная, кто действительно знает, о чем они говорят". Поэтому я пошел к ней, а затем, после того, как моя терапия закончилась, после того, как я закончил фильм, я перезвонил ей и пригласил ее на обед, чтобы сказать спасибо. И затем одно повлекло за собой другое".

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Хизер Миллиган – известный в Лос-Анджелесе физиотерапевт

Шварценеггер говорит, что 48-летння Хизер закончила колледж и получила степень магистра в области бизнеса. Чтобы платить за учебу, она работала барменом, и это закалило ее характер. Арнольд восхищается тем, что она является "движущей силой" в семье, поскольку заботилась о своих родителях, которые заболели раком с разницей в два года.

Совсем недавно Хизер вернулась из Небраски, где помогала ухаживать за бабушкой.

"Каждый вечер она разговаривает по телефону с бабушкой не менее получаса. Я имею в виду, именно тогда ты узнаешь человека, его сердце", – отметил он.

Миллиган сегодня – владелица крупного бизнеса. Она руководит Elite OrthoSport, одной из крупнейших клиник физиотерапии в Вест-Сайде Лос-Анджелеса, среди клиентов которых – игроки НФЛ, звезды НБА и UFC.

Арнольд подчеркивает, что Хизер – очень трудолюбивая и целеустремленная, и он гордится тем, что она именно такая. Актер также считает, что у них с Миллиган очень много общего, и он думает о ней "очень хорошо".

Хизер с животными, которые живут в особняке Арнольда

Что касается бывшей жены Марии Шрайвер, то с ней у актера остались теплые отношения. Они вместе проводят семейные праздники и сосредоточились на благополучии своих детей.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер недавно перенес операцию на руке.