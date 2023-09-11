Арнольда Шварценеггера заметили с повязкой после перенесенной операции (фото)

За несколько часов до операции актер успел сходить на тренировку в спортзал, однако теперь ему остается только гулять по улице, поскольку занятия спортом пришлось отложить.

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76-летний американский актер, в прошлом один из самых титулованных бодибилдеров и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес операцию после повреждения нерва в локте, из-за чего вынужден был сделать перерыв в своих тренировках. Врачи наложили ему на правую руку защитную повязку, с которой его совсем недавно и заметили на публике, сообщает TMZ.

Последнее занятие в спортзале у Арни было всего за несколько часов до операции, а теперь спорт ему заменили пешие прогулки под солнцем Калифорнии. Спустя буквально пару дней после операции актер приехал в свой офис в Беверли-Хиллз. По словам инсайдеров, хирургическое вмешательство прошло легко и успешно.

Шварценеггер был одет в темно-серую рубашку, черные шорты, соответствующие компрессионные носки и пару коричневых кроссовок.

Его повязка простиралась от середины плеча до запястья.

Арнольд Шварценеггер после операции на локте идет в свой офис в Беверли-Хиллз Фото: TMZ/скриншот

Ранее актер поделился с поклонниками видео, где рассказал, что операция на сердце, которую он перенес в 2018 году незадолго до съемок шестой части "Терминатора", оказалась гораздо серьезнее, чем кто-либо мог предположить. Сначала врачи думали, что просто заменят сердечный клапан, однако позже все пошло не по плану.

"Я помню, как мне сделали третью операцию на открытом сердце. Была допущена ошибка, и мне проткнули стенку сердца… и врачам пришлось вскрыть грудную клетку, чтобы быстро получить доступ к сердцу и спасти мою жизнь", – рассказал Арнольд.

Оправившись от шокирующей новости о том, что он назвал "катастрофой", актер решил сделать все возможное, чтобы выкарабкаться из этой ситуации.

"Вы берете себя в руки, переключаете передачи и говорите: "Хорошо, что мне нужно сделать сейчас, мне нужно выбраться из этой больницы?" Врач сказал: "Вам нужно тренировать легкие, потому что, если вы заболеете пневмонией, вы можете умереть", – вспоминает звезда боевиков.

Он показал кадры из больницы, где толкает ходунки по коридорам в желтых нескользящих носках и сине-белом больничном халате.

Не желая оставаться в одиночестве, бывший губернатор Калифорнии объяснил:

"Я позвал своих приятелей и сказал: "Ребята, вы должны меня зажечь, вы должны посчитать количество шагов, которые я делаю".

В ролике видно, как бодибилдер и его приятели медленно делают шаги, когда он начал потихоньку наращивать силу.

"И вот что мы делали каждый день. Все пришли в больницу и сказали: "Хорошо, Арнольд, вставай, пойдем по коридору, – добавил он.

После того как его выписали из больницы, Арнольд отправился в спортзал, чтобы начать тренироваться и готовиться к предстоящей роли в кино.

"Три месяца спустя я начал с "Терминатора-6", поэтому мне нужно было быть в форме. Я должен был иметь возможность передвигаться, бегать, поднимать предметы, сниматься в боевых сценах и тому подобное", – подытожил автор видео.

Арнольд также признался, что перешел на преимущественно растительную диету, чтобы укрепить сердце.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер сообщил о смерти своего друга и наставника Киеши Ямадзаки, японского мастера боевых искусств, который обучал его владеть мечом для культового фильма "Конан-варвар".