Арнольда Шварценеггера помітили з пов'язкою після перенесеної операції (фото)

За кілька годин до операції актор встиг сходити на тренування до спортзалу, проте тепер йому залишається тільки гуляти вулицею, оскільки заняття спортом довелося відкласти.

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76-річний американський актор, у минулому один із найтитулованіших бодібілдерів і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер переніс операцію після ушкодження нерва в лікті, через що змушений був зробити перерву у своїх тренуваннях. Лікарі наклали йому на праву руку захисну пов'язку, з якою його зовсім недавно і помітили на публіці, повідомляє TMZ.

Останнє заняття в спортзалі у Арні було всього за кілька годин до операції, а тепер спорт йому замінили піші прогулянки під сонцем Каліфорнії. Буквально через кілька днів після операції актор приїхав до свого офісу в Беверлі-Гіллз. За словами інсайдерів, хірургічне втручання пройшло легко й успішно.

Шварценеггер був одягнений у темно-сіру сорочку, чорні шорти, відповідні компресійні шкарпетки і пару коричневих кросівок.

Його пов'язка простягалася від середини плеча до зап'ястя.

Арнольд Шварценеггер після операції на лікті йде до свого офісу в Беверлі-Гіллз Фото: TMZ/скриншот

Раніше актор поділився з шанувальниками відео, де розповів, що операція на серці, яку він переніс у 2018 році незадовго до зйомок шостої частини "Термінатора", виявилася набагато серйознішою, ніж будь-хто міг припустити. Спочатку лікарі думали, що просто замінять серцевий клапан, проте пізніше все пішло не за планом.

"Я пам'ятаю, як мені зробили третю операцію на відкритому серці. Була допущена помилка, і мені проткнули стінку серця... і лікарям довелося розкрити грудну клітку, щоб швидко отримати доступ до серця і врятувати моє життя", — розповів Арнольд.

Оговтавшись від шокуючої новини про те, що він назвав "катастрофою", актор вирішив зробити все можливе, щоб вибратися з цієї ситуації.

"Ви берете себе в руки, перемикаєте передачі і говорите: "Добре, що мені потрібно зробити зараз, мені потрібно вибратися з цієї лікарні?" Лікар сказав: "Вам потрібно тренувати легені, тому що, якщо ви захворієте на пневмонію, ви можете померти", — згадує зірка бойовиків.

Він показав кадри з лікарні, де штовхає ходунки коридорами в жовтих нековзких шкарпетках і синьо-білому лікарняному халаті.

Не бажаючи залишатися на самоті, колишній губернатор Каліфорнії пояснив:

"Я покликав своїх приятелів і сказав: "Хлопці, ви повинні мене запалити, ви повинні порахувати кількість кроків, які я роблю".

У ролику видно, як бодібілдер і його приятелі повільно роблять кроки, коли він почав потихеньку нарощувати силу.

"І ось що ми робили щодня. Усі прийшли в лікарню і сказали: "Добре, Арнольде, вставай, підемо коридором", — додав він.

Після того як його виписали з лікарні, Арнольд вирушив до спортзалу, щоб почати тренуватися і готуватися до майбутньої ролі в кіно.

"Три місяці потому я почав із "Термінатора-6", тому мені потрібно було бути у формі. Я повинен був мати можливість пересуватися, бігати, піднімати предмети, зніматися в бойових сценах тощо", — підсумував автор відео.

Арнольд також зізнався, що перейшов на переважно рослинну дієту, щоб зміцнити серце.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер повідомив про смерть свого друга і наставника Кієші Ямадзакі, японського майстра бойових мистецтв, який навчав його володіти мечем для культового фільму "Конан-варварвар".