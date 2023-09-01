Арнольд Шварценеггер розповів про смерть свого близького друга та наставника

Актор повідомив про смерть Кійосі Ямасакі, вмілого фехтувальника, який навчав його володіти мечем для зйомок у "Конані-варварі".

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Арнольд Шварценеггер повідомив про смерть свого друга та наставника Кійосі Ямасакі, японського майстра бойових мистецтв, який навчав його володіти мечем для культового фільму "Конан-варварвар". Арнольд віддав данину поваги сенсею, який помер у 83 роки, і опублікував кілька архівних знімків. Про це пише Instagram.

"Я щойно почув новину про те, що мій сенсей Кійосі Ямасакі помер. Він був чудовою людиною та фантастичним учителем. Він навчав мене фехтування й допоміг мати правдоподібний вигляд у ролі Конана-варвара. Коли я кажу, що ніхто не зробив себе сам, я маю на увазі саме це. Хто знає, чи домігся б Конан успіху, якби не сенсей Ямасакі? Він зіграв важливу роль у моєму житті, був дорогим другом, і мої думки зараз із його сім'єю", — написав Залізний Арні.

Арнольд Шварценеггер і Кійосі Ямасакі на зйомках "Конана-варвара" Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

Кійосі Ямасакі Кайчо був головним закордонним інструктором і президентом Japan Karate-Do Ryobu-Kai, організації, що займається навчанням і просуванням класичного японського карате. Він народився 16 серпня 1940 року в префектурі Чіба, що в Японії, та здобув ранню освіту в галузі бойових мистецтв у свого батька, який був учителем кендо.

Ямадзакі присвятив своє життя популяризації традиційного японського карате не тільки в Японії, а й у всьому світі.

Він багато працював у Голлівуді, його запросили, щоб навчити фехтування Арнольда Шварценеггера й інших акторів для зйомок у фільмі "Конан-варвар" 1982 року. Він також виконав невелику роль одного з учителів Конана.

Нагадаємо, фільм 1982 року "Конан-варвар" режисера Джона Міліуса з Арнольдом Шварценеггером став тим фільмом, який зробив бодібілдера справжньою зіркою. Хоч у самому фільмі в Арні майже немає реплік, це не завадило стрічці стати культовою, а Шврценеггеру отримати безліч вигідних пропозицій.

Арнольд Шварценеггер і Кійосі Ямасакі на зйомках "Конана-варвара"

Пізніше, беручи участь у передвиборчій кампанії Джорджа Буша, Шварценеггера представляли як Конана-республіканця, а сам він зберігав меч Конана у своєму кабінеті, коли був губернатором Каліфорнії та часто з ним позував.

Шварценеггер був задоволений славою, яку йому принесла стрічка, і часто називав роль Конана "подарунком долі для своєї кар'єри".

Нагадаємо, раніше Арнольд Шварценеггер розповідав, хто міг зіграти Термінатора замість нього.