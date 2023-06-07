Арнольд Шварценеггер розповів, хто міг зіграти Термінатора

За словами актора, роль робота з майбутнього пропонували О. Джею Сімпсону, але засумнівалися, що він зіграє "машину для вбивства".

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Арнольд Шварценеггер в інтерв'ю своєму новому біографічному серіалу Netflix розповів, хто замість нього міг зіграти Термінатора. Про це пише Daily Mail.

За словами Залізного Арні, роль могла дістатись акторові О. Джей Сімпсону. А самому Шварценеггеру пропонували роль борця за свободу Кайла Різа. Різа зрештою зіграв Майкл Бін. На той момент зірка НФЛ та команди Buffalo Bills вже зіграв у кількох фільмах, у тому числі у блокбастерах "Пекло в піднебессі" та "Перевал Кассандри".

Але продюсери засумнівалися, що Сімпсон вдасться переконливо зіграти "машину для вбивства".

Трейлер фільму "Термінатор"

У міру того, як виробництво просувалося вперед, ніхто в Orion Pictures вже не думав, що Сімпсон буде правдоподібним у ролі Термінатора.

У результаті режисер Джеймс Кемерон, зрештою, підштовхнув Арнольда до однієї з найзнаковіших його ролей.

Колишній губернатор Каліфорнії обговорив рішення про кастинг, яке зробило його кінозіркою у 1970-х роках, у новому документальному серіалі Netflix про своє життя. За його словами, рішення Кемерона йому спочатку не сподобалося, і він наполегливо відмовлявся від ролі Термінатора.

Кемерон приєднався до Шварценеггера на зйомках проєкту Netflix і розповів, як умовляв Арнольда на роль, яка стала культовою і принесла йому всесвітню славу.

"Майк Медавой, співзасновник Orion Pictures сказав мені, що у фільмі вже всі актори. О. Джей Сімпсон та Арнольд Шварценеггер. Я сказав: "Ну, що є що?" Ці два імені звучали так неправильно", — сказав Кемерон.

Трейлери фильму "Арнольд"

За його словами, коли Шварценеггер з'явився на знімальному майданчику, його одразу вразила зовнішність бодибілдера.

"Я просто сиджу і дивлюся на нього. Це схоже на те, коли звук стихає, і я просто бачу, як світло, що відкидається скляними вікнами, б'є йому в обличчя, коли відкриваються двері. Я маю на увазі, я подумав: "У нього пекельне обличчя", — сказав знаменитий режисер.

Шварценеггер навіть обговорював із Кемероном, яким має бути актор у ролі Термінатора: без емоцій, рухатися як машина. А режисер спитав, чому він сам не хоче спробувати.

Арнольд у результаті заявив, що не хоче грати поганого хлопця: "ні, ні, ні, я не хочу грати лиходіїв. У персонажа всього 26 рядків", — згадує Кемерон слова Арнольда. За його словами, Шварценеггер попросив час подумати та думав три дні, перш ніж погодитися.

Нагадаємо, О. Джей Сімпсон у 1994 році був звинувачений у вбивстві своєї дружини та її друга. У 1995 році він був виправданий і уникнув смертної кари.

О. Джей Сімпсон у залі суду

Захищали його адвокати Роберт Кардаш'ян та Джонні Кокран. Тож сім'я Кардаш'ян прославилася задовго до того, як Кім стала зіркою власного шоу разом із сестрами та матір'ю. Цей суд називали "процесом століття" через розголос і численні скандали. Суд зобов'язав Сімпсона виплатити штраф у розмірі 33,5 мільйона доларів.

Пізніше О. Джей написав книгу про те, що сталося, але через скандал він втратив права на неї. А у 2007 році він разом із приятелями увірвався в номер до торговця спортивними трофеями і, погрожуючи пістолетом, силою відібрав кубки, що належали йому раніше.

У результаті Сімпсон опинився за ґратами. Його засудили до 33 років, але у 2017 році він був помилуваний та вийшов на волю.

Раніше у проєкті Netflix Шварценеггер розповів про свого батька-нациста. Густав Шварценеггер повернувся з Другої світової війни з пораненням, пізніше служив у поліції та тероризував усю свою родину.