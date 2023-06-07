Арнольд Шварценеггер рассказал, кто мог сыграть Терминатора

По словам актера, роль робота из будущего предлагали О. Джею Симпсону, но засомневались, что он сыграет "машину для убийства".

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Арнольд Шварценеггер в интервью для своего нового биографического сериала Netflix рассказал, кто вместо него мог сыграть Терминатора. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Железного Арни роль могла достаться актеру О. Джей Симпсону. А самому Шварценеггеру предлагали роль борца за свободу Кайла Риза. Риза в итоге сыграл Майкл Бин. На тот момент звезда НФЛ и команды Buffalo Bills уже сыграл в нескольких фильмах, в том числе в блокбастерах "Ад в поднебесье" и "Перевал Кассандры".

Но продюсеры засомневались, что Симпсону удастся убедительно сыграть "машину для убийства".

Трейлер фильма "Терминатор"

По мере того как производство продвигалось вперед, никто в Orion Pictures уже не думал, что Симпсон будет правдоподобным в роли Терминатора.

В итоге режиссер Джеймс Кэмерон в конце концов подтолкнул Арнольда к одной из самых знаковых его ролей.

Бывший губернатор Калифорнии обсудил решение о кастинге, которое сделало его кинозвездой в 1970-х годах, в новом документальном сериале Netflix о своей жизни. По его словам, решение Кэмерона ему сначала не понравилось, и он упорно отказывался от роли Терминатора.

Кэмерон присоединился к Шварценеггеру на съемках проекта Netflix и рассказал, как уговаривал Арнольда на роль, которая в итоге стала культовой и принесла ему всемирную славу.

"Майк Медавой, соучредитель Orion Pictures сказал мне, что в фильме уже все актеры.О. Джей Симпсон и Арнольд Шварценеггер. Я сказал: "Ну, что есть что?" Эти два имени звучали так неправильно", — сказал Кэмерон.

Трейлер фильма "Арнольд"

По его словам, когда Шварценеггер появился на съемочной площадке, его сразу поразила внешность бодибилдера.

"Я просто сижу и смотрю на него. Это похоже на то, когда звук стихает, и я просто вижу, как свет, отбрасываемый стеклянными окнами, бьет ему в лицо, когда открывается дверь. Я имею в виду, я подумал: "У него адское лицо", — сказал знаменитый режиссер.

Шварценеггер даже обсуждал с Кэмероном, каким должен быть актер в роли Терминатора: без эмоций, двигаться как машина. А режиссер спросил, почему он сам не хочет попробовать.

Арнольд в итоге заявил, что не хочет играть плохого парня: "нет, нет, нет, я не хочу играть злодеев. У персонажа всего 26 строк", — вспоминает Кэмерон слова Арнольда. По его словам Шварценеггер попросил его подумать и думал три дня, прежде чем согласиться.

Напомним, О. Джей Симпсон в 1994 году был обвинен в убийстве своей жены и ее друга. В 1995 году он был оправдан и избежал смертной казни.

О. Джей Симпсон в зале суда

Защищали его адвокаты Роберт Кардашьян и Джонни Кокран. Так что семья Кардашьян прославилась задолго до того, как Ким стала звездой собственного шоу вместе с сестрами и матерью. Этот суд называли "процессом века" из-за огласки и многочисленных скандалов. Суд обязал Симпсона выплатить штраф в размере 33,5 миллиона долларов.

Позже О. Джей написал книгу о произошедшем, но из-за скандала он потерял права на нее. А в 2007 году он вместе с приятелями ворвался в номер к торговцу спортивными трофеями и, угрожая пистолетом, силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки.

В итоге Симпсон оказался за решеткой. Его приговорили к 33 годам, но в 2017 году он был помилован и вышел на свободу.

Ранее в проекте Netflix Шварценеггер рассказал о своем отце-нацисте. Густав Шварценеггер вернулся с Второй мировой войны с ранением, позже служил в полиции и терроризировал всю свою семью.