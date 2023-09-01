Арнольд Шварценеггер рассказал о смерти свого близкого друга и наставника

Актер сообщил о смерти Киеши Ямадзаки, умелого фехтовальщика, который обучал его владеть мечом для съемок в "Конане-варваре".

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Арнольд Шварценеггер сообщил о смерти своего друга и наставника Киеши Ямадзаки, японского мастера боевых искусств, который обучал его владеть мечом для культового фильма "Конан-варвар". Арнольд отдал дань уважения сенсею, который умер в 83 года, и опубликовал несколько архивных снимков. Об этом пишет Instagram.

"Я только что услышал новость о том, что мой сенсей Киеши Ямадзаки скончался. Он был замечательным человеком и фантастическим учителем. Он обучал меня фехтованию и помог выглядеть правдоподобно в роли Конана-варвара. Когда я говорю, что никто не сделал себя сам, я имею в виду именно это. Кто знает, добился бы Конан успеха, если бы не сенсей Ямадзки? Он сыграл важную роль в моей жизни, был дорогим другом, и мои мысли сейчас с его семьей", — написал Железный Арни.

Арнольд Шварценеггер и Киеши Ямадзаки на съемках "Конана-варвара" Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

Киеши Ямадзаки Кайчо был главным зарубежным инструктором и президентом Japan Karate-Do Ryobu-Kai, организации, занимающейся обучением и продвижением классического японского каратэ. Он родился 16 августа 1940 года в префектуре Чиба, Япония, и получил раннее образование в области боевых искусств у своего отца, который был учителем кендо.

Ямадзаки посвятил свою жизнь популяризации традиционного японского каратэ не только в Японии, но и во всем мире.

Он много работал в Голливуде и был приглашен, чтобы обучить фехтованию Арнольда Шварценеггера и прочих актеров для съемок в фильме "Конан-варвар" 1982 года. Он также исполнил небольшую роль одного из учителей Конана.

Напомним, фильм 1982 года "Конан-варвар" режиссера Джона Милиуса с Арнольдом Шварценеггером стал тем фильмом, который сделал бодибилдера настоящей звездой. Хоть в самом фильме у Арни почти нет реплик, это не помешало картине стать культовой, а Шврценеггеру получить множество выгодных предложений.

Арнольд Шварценеггер и Киеши Ямадзаки на съемках "Конана-варвара"

Позже, участвуя в предвыборной кампании Джорджа Буша, Шварценеггера представляли, как "Конана-республиканца", а сам он хранил меч Конана в своем кабинете, когда был губернатором Калифорнии и часто с ним позировал.

Шварценеггер был доволен славой, которую ему принесла картина и часто называл роль Конана "подарком судьбы для своей карьеры".

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер рассказывал, кто мог сыграть Терминатора вместо него.