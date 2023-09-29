Арнольд Шварценеггер через 10 років зізнався, чим його підкорила Гізер Мілліган

Арнольд і Гізер познайомилися 2012 року, коли жінка допомогла акторові впоратися з наслідками операції.

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76-річний американський актор Арнольд Шварценеггер уже 10 років щасливий у стосунках із фізіотерапевткою Гізер Мілліган. З нею він познайомився через рік після того, як 2011-го його дружина Марія Шрафвер подала на розлучення, дізнавшись про позашлюбну дитину чоловіка від їхньої домробітниці. Зустрічатися з Гізер Арні став через два роки, а в 2015-му з'явився з нею на публіці. Про це він розповів в інтерв'ю журналу People.

Мілліган і Шварценеггер зустрілися 2012 року після операції на плечі, коли актор готувався до зйомок фільму "План втечі" 2013 року із Сильвестром Сталлоне.

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Бажаючи прийти у відповідну форму всього за три місяці до того, як почнуть працювати камери, зірка попросила рекомендації у свого хірурга.

"Я сказав: "Мені потрібно піти зніматися в цьому фільмі, і я завдаю багато ударів, у мене є бійки зі Слаєм, і я хочу зіграти самостійно". Він відповів: "Є тільки одна людина, це Гізер — будь-якого спортсмена, я завжди відправляю їх до неї, тому що вона єдина, хто дійсно знає, про що вони говорять". Тому я пішов до неї, а потім, після того, як моя терапія закінчилася, після того, як я завершив фільм, я передзвонив їй і запросив її на обід, щоб сказати спасибі. І потім одне потягнуло за собою інше".

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Гізер Мілліган — відомий у Лос-Анджелесі фізіотерапевт

Шварценеггер каже, що 48-річна Гізер закінчила коледж і отримала ступінь магістра в галузі бізнесу. Щоб платити за навчання, вона працювала барменом, і це загартувало її характер. Арнольд захоплюється тим, що вона є "рушійною силою" в сім'ї, оскільки дбала про своїх батьків, які захворіли на рак з різницею у два роки.

Зовсім недавно Гізер повернулася з Небраски, де допомагала доглядати за бабусею.

"Щовечора вона розмовляє телефоном із бабусею щонайменше півгодини. Я маю на увазі, саме тоді ти пізнаєш людину, її серце", — зазначив він.

Мілліган сьогодні — власниця великого бізнесу. Вона керує Elite OrthoSport, однією з найбільших клінік фізіотерапії у Вест-Сайді Лос-Анджелеса, серед клієнтів яких — гравці НФЛ, зірки НБА і UFC.

Арнольд підкреслює, що Гізер — дуже працьовита і цілеспрямована, і він пишається тим, що вона саме така. Актор також вважає, що у них з Мілліган дуже багато спільного, і він думає про неї "дуже добре".

Гізер із тваринами, які живуть в особняку Арнольда

Що стосується колишньої дружини Марії Шрайвер, то з нею в актора залишилися теплі стосунки. Вони разом проводять сімейні свята і зосередилися на благополуччі своїх дітей.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер нещодавно переніс операцію на руці.