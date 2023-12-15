Сильвестр Сталлоне з дружиною вийшов на публіку (фото)
Зіркова пара одружена з 1997 року та виховує трьох доньок.
77-річний американський актор Сильвестр Сталлоне вийшов на публіку зі своєю дружиною Дженніфер Флавін, 55. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара відвідала концерт Джастіна Тімберлейка у Фонтенбло в Лас-Вегасі.
Флавін, яка є матір’ю трьох наймолодших дітей Сталлоне – 27-річної Софії, 25-річної Сістін та 21-річної Скарлет – виглядала розкішно в чорній сукні з відкритими плечима з мереживними деталями трохи вище пояса та глибоким декольте. Вона уклала своє світле волосся вільними хвилями, які каскадом спадали на плечі.
На зірковому заході Сталлоне зʼявився в чорному смокінгу, білій сорочці з метеликом, позуючи з дружиною під руку.
Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін одружилися у 1997 році. До цього американський актор був у шлюбі з данською моделлю Бриджит Нільсен та акторкою Сашею Зак. Сини Сталлоне Сейдж і Серджіо Мунблуд народжені в союзі із Зак. Проте первісток Сильвестра Сейдж помер у 2012 році. Трьох доньок, Софію, Сістін та Скарлет, актор виховує від Флавін.
Нагадаємо, Сильвестр Сталлоне спілкується з бойфрендами своїх доньок.
Також Фокус писав про романтичну відпустку Сильвестра Сталлоне з коханою на Сардинії.