Сильвестр Сталлоне с женой вышел на публику (фото)

Звездная пара жената с 1997 года и воспитывает трех дочерей.

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77-летний американский актер Сильвестр Сталлоне вышел на публику со своей женой Дженнифер Флавин, 55. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара посетила концерт Джастина Тимберлейка в Фонтенбло в Лас-Вегасе.

Флавин, которая является матерью троих самых младших детей Сталлоне — 27-летней Софии, 25-летней Систин и 21-летней Скарлет — выглядела роскошно в черном платье с открытыми плечами с кружевными деталями чуть выше пояса и глубоким декольте. Она уложила свои светлые волосы свободными волнами, которые каскадом спадали на плечи.

На звездном мероприятии Сталлоне появился в черном смокинге, белой рубашке с бабочкой, позируя с женой под руку.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. До этого американский актер был в браке с датской моделью Бриджит Нильсен и актрисой Сашей Зак. Сыновья Сталлоне Сейдж и Серджио Мунблуд рождены в союзе с Зак. Однако первенец Сильвестра Сейдж умер в 2012 году. Трех дочерей, Софию, Систин и Скарлетт, актер воспитывает от Флавин.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин Фото: Getty Images

Напомним, Сильвестр Сталлоне общается с бойфрендами своих дочерей.

Также Фокус писал о романтическом отпуске Сильвестра Сталлоне с возлюбленной на Сардинии.