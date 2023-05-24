Сильвестр Сталлоне пишет сообщения бойфрендам своих дочерей: с какой целью

Голливудский актер, кроме двух сыновей, воспитывает еще троих дочерей.

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76-летний американский актер Сильвестр Сталлоне помогает своим дочерям в "сердечных делах", отправляя их бойфрендам сообщения о расставании. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Рокки" является отцом Систин, Софии и Скарлет, которых он воспитывает с женой Дженнифер Флавин, а также у него есть два сына от бывшей жены Саши Зак.

Герой боевиков показал свою жизнь с тремя дочерьми и Дженнифер в новом реалити-сериале "Семейство Сталлоне".

24-летняя Систин рассказала, что они привлекают Сильвестра, когда хотят расстаться с бойфрендом.

Сильвестр Сталлоне с дочерьми Фото: Sly Stallone/Instagram

В подкасте Giggly Squad наследница знаменитости объяснила: "Он пишет большинство наших текстов о разрыве отношений".

Соглашаясь, 26-летняя София добавила: "Я настоятельно предлагаю девочкам подойти к своему папе и попросить его написать сообщение о расставании, потому что мужчины знают мужчин. Я тебе говорю".

Семья Сильвестра Сталлоне Фото: Instagram officialslystallone

В 2022 году появилась информация о разводе Сталлоне, однако впоследствии актер передумал и помирился с возлюбленной.

Напомним, Сильвестр Сталлоне отправился на шопинг в бюджетном магазине.

Также Фокус писал о мыслях Сильвестра Сталлоне о разводе с женой Дженнифер Флавин.