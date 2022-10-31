Сильвестр Сталлоне объяснил, почему передумал разводиться с женой

По словам актера, у него осталось не так много времени для исправления ошибок.

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76-летний американский актер итальянского происхождения Сильвестр Сталлоне признался, что чуть не потерял свою жену Дженнифер Флавин после 25 лет брака, потому что поставил на первое место карьеру, в семью подвинул на второй план. Об этом он рассказал в откровенной беседе с журналистами The Sunday Times.

Новость о том, что одна из самых крепких пар Голливуда разводится, стала шоком для многих, и они с облегчением вздохнули, когда Сильвестр и Дженнифер отозвали заявление из суда.

По словам Слая, в этот период он понял то, чему раньше не уделял должного внимания.

"Появилось понимание того, что является наиболее ценным, чем что-либо, а именно – моя любовь к моей семье. Это важнее моей работы, и это был тяжелый урок".

Сталлоне также признался, что из-за его карьеры страдали и три его дочери – София Сикстин и Скарлет, а также сыновья Сиргео и Сейдж. Последний в 36 лет скончался от сердечного приступа. Трагедия произошла в 2012 году.

"Я не уделял им должного внимания, когда они росли. Я был так ориентирован на карьеру, и теперь я говорю: "Хорошо, у меня впереди не так много времени, и я хочу начать расспрашивать их об их жизни. Я спрашиваю их, как прошел день, и сначала они говорят немного односложно. Затем я услышал, как одна из моих дочерей сказала: "Я просто думала о тебе". Боже мой. Я никогда в жизни такого не слышал. Когда дочь знает, что тебе не все равно, она всегда рядом", – подчеркнул актер.

О том, что Дженнифер Флавин подала на развод, стало известно 19 августа. Уже через пять дней Сталлоне прокомментировал то, что произошло, заверив, что он очень любит свою семью, а все вопросы решаются конфиденциально.

Вскоре пара встретилась в их семейном доме, обсудила острые вопросы, и Дженнифер решила отозвать иск. Спустя пару месяцев супруги как ни в чем не бывало, появились на красной дорожке в сопровождении дочерей и выглядели очень счастливыми.

Напомним, родственники Сильвестра Сталлоне были родом из Украины.