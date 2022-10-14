Сильвестр Сталоне появился на публике с женой после отмененного развода

На прошлой неделе судья прекратил разбирательство по делу о разводе, поскольку пара подала добровольное уведомление о том, что передумали разводиться.

Related video

76-летний актер Сильвестр Сталлоне и его 54-летняя жена Дженнифер Флавин продемонстрировали всему миру, что сумели преодолеть семейный кризис и передумали разводиться, появившись вместе на ковровой дорожке показа Ralph Lauren в библиотеке Хантингтона в Сан-Марино с дочерьми Сикстин и Софией.

Дженнифер продемонстрировала свою модельную фигуру в облегающем коричневом платье в пол с открытыми плечами, которое она дополнила сумочкой из змеиной кожи. Она добавила изюминку своему образу, надев массивное золотое колье и маленькие золотые серьги. С помощью макияжа Флавин подчеркнула глаза, нарисовав стрелки, скулы выделила с помощью легких румян, а губы покрыла нюдовой помадой.

В свою очередь Слай был в коричневой замшевой куртке поверх кремового кашемирового свитера и белых брюках. Образ он завершил парой коричневых ботинок из крокодиловой кожи.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Флавин и их дочери Сикстин и София Фото: Getty Images

Что касается нарядов дочерей, то Сикстин выглядела великолепно в шелковом платье-комбинации цвета шампанского с модной мотоциклетной курткой, накинутой на плечи. Ансамбль завершали замшевая коричневая сумочка и босоножки. Ее сестра выбрала похожий образ, надев белое шелковое платье-комбинацию. Образ дополняли белая сумочка, серебряная куртка в клетку и босоножки.

Супруги и их дочери выглядели очень довольными, и невозможно даже подумать, что еще пару месяцев назад Флавин подала на развод в связи с финансовыми претензиями к мужу, с которым прожила более 25 лет.

На прошлой неделе судья официально прекратил разбирательство, поскольку пара подала добровольное уведомление о том, что передумали разводиться, в округе Палм-Бич, штат Флорида, и они "вместе и очень счастливы".

По мнению злопыхателей, супруги решили сохранить брак не столько из-за большой любви, сколько из-за нежелания делить деньги и недвижимость, коих у семьи немало.

Напомним, Сталлоне заметили на свидании с таинственной брюнеткой.