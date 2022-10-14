Сильвестр Сталоне з'явився на публіці з дружиною після скасованого розлучення

Минулого тижня суддя припинив розгляд справи про розлучення, оскільки пара подала добровільне повідомлення про те, що передумали розлучатися.

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76-річний актор Сильвестр Сталлоне та його 54-річна дружина Дженніфер Флавін продемонстрували всьому світу, що зуміли подолати сімейну кризу і передумали розлучатися, з'явившись разом на килимовій доріжці показу Ralph Lauren у бібліотеці Гантінгтона в Сан-Марино з дочками Сікстін та Софією.

Дженніфер продемонструвала свою модельну фігуру в обтислій коричневій сукні з відкритими плечима, яку вона доповнила сумочкою зі зміїної шкіри. Вона додала родзинку своєму образу, надягнувши масивне золоте кольє та маленькі золоті сережки. За допомогою макіяжу Флавін підкреслила очі, намалювавши стрілки, вилиці виділила за допомогою легких рум'ян, а губи вкрила нюдовою помадою.

Слай був у коричневій замшевій куртці поверх кремового кашемірового светра і білих штанах. Образ він завершив парою коричневих черевиків із крокодилової шкіри.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне, Дженніфер Флавін та їх дочки Сікстін та Софія Фото: Getty Images

Що стосується нарядів дочок, то Сікстін виглядала чудово в шовковій сукні-комбінації кольору шампанського з модною мотоциклетною курткою, накинутою на плечі. Ансамбль завершували замшева коричнева сумочка та босоніжки. Її сестра обрала схожий образ, одягнувши білу шовкову сукню-комбінацію. Образ доповнювали біла сумочка, срібна куртка у клітку та босоніжки.

Подружжя та їхні доньки виглядали дуже задоволеними, і неможливо навіть подумати, що ще кілька місяців тому Флавін подала на розлучення через фінансові претензії до чоловіка, з яким прожила понад 25 років.

Минулого тижня суддя офіційно припинив розгляд, оскільки пара подала добровільне повідомлення про те, що передумали розлучатися, в окрузі Палм-Біч, штат Флорида, і вони "разом і дуже щасливі".

На думку злостивців, подружжя вирішило зберегти шлюб не стільки через велике кохання, скільки через небажання ділити гроші та нерухомість, яких у сім'ї чимало.

Нагадаємо, Сталлоне помітили на побаченні з таємничою брюнеткою.