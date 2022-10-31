Сильвестр Сталлоне пояснив, чому передумав розлучатися з дружиною

За словами актора, у нього залишилося не так багато часу для виправлення помилок.

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76-річний американський актор італійського походження Сильвестр Сталлоне зізнався, що мало не втратив свою дружину Дженніфер Флавін після 25 років шлюбу, бо поставив на перше місце кар'єру, а сім'ю посунув на другий план. Про це він розповів у відвертій бесіді із журналістами The Sunday Times.

Новина про те, що одна з найміцніших пар Голлівуду розлучається, стала шоком для багатьох, і вони з полегшенням зітхнули, коли Сильвестр та Дженніфер відкликали заяву із суду.

За словами Слая, у цей період він зрозумів те, чому раніше не приділяв належної уваги.

"З'явилося розуміння того, що є найціннішим, ніж будь-що, а саме — моя любов до моєї родини. Це важливіше за мою роботу, і це був важкий урок".

Сталлоне також зізнався, що через його кар'єру страждали і три його дочки — Софія, Сістін та Скарлет, а також сини Серджіо та Сейдж. Останній у 36 років помер від серцевого нападу. Трагедія сталася 2012 року.

"Я не приділяв їм належної уваги, коли вони росли. Я був так орієнтований на кар'єру, і тепер я кажу: "Добре, у мене попереду не так багато часу, і я хочу почати розпитувати їх про їхнє життя. Я питаю їх, як минув день, і спочатку вони говорять трохи однозначно. Потім я почув, як одна з моїх дочок сказала: "Я просто думала про тебе". Боже мій. Я ніколи в житті такого не чув. Коли дочка знає, що тобі не байдуже, вона завжди поруч", — наголосив актор.

Про те, що Дженніфер Флавін подала на розлучення, стало відомо 19 серпня. Вже за п'ять днів Сталлоне прокоментував те, що сталося, запевнивши, що він дуже любить свою сім'ю, а всі питання розв'язують конфіденційно.

Незабаром пара зустрілася в їхньому сімейному будинку, обговорила гострі питання, і Дженніфер вирішила відкликати позов. Через пару місяців подружжя як ні в чому не бувало, з'явилося на червоній доріжці в супроводі дочок і виглядало дуже щасливим.

Нагадаємо, родичі Сильвестра Сталлоне були родом з України.