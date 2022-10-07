Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін помирилися і передумали розлучатися

Пару помітили на Мангеттені і вони виглядали щасливішими, ніж будь-коли

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Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін через тиждень після повідомлень про примирення разом вийшли на прогулянку. І виглядали вони куди щасливішими, ніж будь-коли. Про це пише Daily Mail.

76-річний Сталлоне та 54-річна Флавін були помічені на прогулянці Мангеттеном. Це була їхня перша поява на публіці після того, як представник Сталлоне повідомив, що вони "поговорили і змогли залагодити всі розбіжності".

За його словами, вони вирішили зустрітися вдома і там обговорювали свої стосунки і, мабуть, цілком успішно. Тож можна говорити про те, що 25-річний шлюб врятовано.

[ + – ] Сільвестр Сталлоне на прогулянці з Дженніфер Флавін

"Вони обоє дуже щасливі", — резюмував представник Сталлоне.

Раніше ще до того, як пара збиралася розлучатися, стало відомо, що це був би мирний процес. Документи з суду Палм-Біч показали, що вони хотіли вирішувати всі супутні питання як сім'я і розірвати шлюб "гідним, дружнім та приватним чином поза судом".

Нагадаємо, почалося все з того, що Сильвестр Сталлоне зробив нове татуювання на плечі, закривши зображення дружини малюнком собаки. Шанувальники зрозуміли, що це недарма.

19 серпня Дженніфер Флавін подала на розлучення, стверджуючи, що Сталлоне "навмисне розтратив і виснажив сімейне майно, що мало несприятливий економічний вплив".

Після цього вона зробила офіційну заяву, повідомивши, що хоч їй і сумно, але після 25 років шлюбу вона подала на розлучення зі Сталлоне.

"Хоча ми більше не одружені, я завжди цінуватиму наші більш ніж 30-річні відносини, і я знаю, що ми обидва віддані нашим прекрасним дочкам. Я прошу про конфіденційність для нашої родини, поки ми дружно рухаємося вперед", — сказала Флавін.

Сильвестр Сталлоне у свою чергу заявив, що любить свою сім'ю і вони "мирно та конфіденційно вирішують ці питання".

Інсайдери заявляли, що причиною розладу став їхній ротвейлер Дуайт. Сталлоне обожнює собаку, а Дженніфер Флавін була проти великого собаки в будинку. Їхні розбіжності з приводу Дуайта нібито викликали величезний скандал, під час якого спливли інші проблеми і в запалі пара вирішила розлучитися.

Але, схоже, Сильвестру Сталлоне та Дженніфер Флавін таки вдалося подолати всі розбіжності. Нагадаємо, пара виховує трьох доньок: 26-річну Софію, 24-річну Сістін та 20-річну Скарлет.