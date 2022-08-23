Нове татуювання Сильвестра Сталлоне спровокувало чутки про його швидке розлучення

Із Дженніфер Флавін він нещодавно відзначив 25-річчя шлюбу, у них троє дочок.

Днями 76-річний Сильвестр Сталлоне оновив татуювання на біцепсі, чим спровокував чутки про швидке розлучення з його 54-річною дружиною Дженніфер Флавін, із якою він нещодавно відзначив 25-ту річницю весілля. Про це пише Daily Mail.

Раніше на правому біцепсі актора красувався портрет Дженніфер, а тепер там портрет його собаки породи ротвейлер на прізвисько Буткус.

[ + – ] Старе татуювання Сильвестра Сталлоне з портретом дружини Фото: Скриншот

Тату з обличчям дружини Слай мав багато років.

[ + – ] Нове татуювання Сильвестра Сталлоне Фото: Скриншот

Підігріла чутки й сама Дженніфер Флавін. Вона більше не підписана на Слая в Instagram. І днями опублікувала знімок із доньками, написавши: "Ці дівчата — мій пріоритет. Решта не важлива. Четверо нас назавжди".

[ + – ] Дженніфер Флавін із доньками Фото: Instagram Jennifer Flavin Stallone

Публіцист Сталлоне наполягає, що в сім'ї Сталлоне усе гаразд і Сильвестр просто хотів оновити татуювання, але "все пішло погано, і це було непоправно" .

"Сильвестр Сталлоне любить свою сім'ю. Наразі родина Сталлоне разом знімає реаліті-шоу, яке дебютує на Paramount+", — додав представник актора.

Дженніфер Флавін — третя дружина актора. З 1974 року Слай був одружений із акторкою Сашою Зак. У шлюбі народилися сини Сейдж і Серджіо, розлучилася пара в 1985 році. Сейдж помер у 2012 році.

Другою дружиною Сталлоне стала зірка бойовиків 1990-х Бриджит Нільсен. Шлюб, укладений 1985-го, розпався за два роки.

Із Дженніфер Флавін Слай познайомився в 1988 році. Пара одружилася 17 травня 1997 року в шикарному готелі "Дорчестер" у Лондоні. І хоч у Сталлоне була репутація плейбоя, їхній шлюб вважався одним із найміцніших у Голлівуді.

До весілля з Флавін Сильвестр Сталлоне встиг зустрічатися із супермоделлю Дженіс Дікінсон, яка запевняла, що він батько її маленької дочки. Потім він побрався з акторкою Енджі Евергарт, але в результаті все ж таки повернувся до Дженніфер Флавін.

У шлюбі народилися три дочки: Софія, якій зараз 25 років, Сістін, 24 роки, та Скарлетт, 20 років.

Про свій шлюб Сталлоне часто жартував, що в його сім'ї не вистачає "тестостерону".

"У будинку всі жінки. Іграшки, хатня робітниця, всі собаки. Єдиний пес, який у мене є, кастрований... Я наступний", — але при цьому він казав, що Дженніфер завжди має рацію.

"Мені знадобилося 19 років, щоб зрозуміти, що вона завжди має рацію. Я зрозумів, що жінки, принаймні Дженніфер, вміють ухвалювати неймовірно ерудовані, мудрі, розумні рішення. Я завжди стрибаю не дивлячись. Вона завжди дивиться та ніколи не стрибає", — говорив актор.

Відзначаючи "срібне весілля", Сталлоне писав, що вона "неймовірно самовіддана, віддана, терпляча жінка" і він хоче прожити з нею ще 25 років мінімум.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін Фото: Instagram officialslystallone

Нагадаємо, вічний суперник і друг Сталлоне в кіно Арнольд Шварценеггер розлучився зі своєю дружиною Марією Шрайвер після 25 років шлюбу, коли виявилося, що в нього є син від хатньої робітниці Мілдред Баени. Він визнав сина Джозефа, який напрочуд схожий на свого знаменитого батька, та всіляко його підтримує.