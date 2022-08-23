Новая татуировка Сильвестра Сталлоне спровоцировала слухи о его скором разводе

С Дженнифер Флавин он недавно отметил 25-летие брака, у них трое дочерей

На днях 76-летний Сильвестр Сталлоне обновил татуировку на бицепсе, чем спровоцировал слухи о скором разводе с его 54-летней женой Дженнифер Флавин, с которой он недавно отметил 25-ю годовщину свадьбы. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее на правом бицепсе актера красовался портрет Дженнифер, а теперь там портрет его пса породы ротвейлер по кличке Буткус.

[ + – ] Старая татуировка Сильвестра Сталлоне с портретом жены Фото: Скриншот

Тату с лицом жены было у Слая много лет.

[ + – ] Новая татуировка Сильвестра Сталлоне Фото: Скриншот

Подогрела слухи и сама Дженнифер Флавин. Она больше не подписана на Слая в Instagram. И на днях опубликовала снимок с дочками, написав: "Эти девушки — мой приоритет. Остальное не важно. Четверо из нас навсегда".

[ + – ] Дженнифер Флавин с дочками Фото: Instagram Jennifer Flavin Stallone

Публицист Сталлоне настаивает, что в семье Сталлоне все в порядке и Сильвестр просто хотел обновить татуировку, но "все пошло не так, и это было неисправимо".

"Сильвестр Сталлоне любит свою семью. Сейчас семья Сталлоне вместе снимает реалити-шоу, которое дебютирует на Paramount+", — добавил представитель актера.

Дженнифер Флавин – третья жена актера. С 1974 года Слай был женат на актрисе Саше Зак. В браке родились сыновья Сейдж и Серджио, рассталась пара в 1985 году. Сейдж скончался в 2012 году.

Второй женой Сталлоне стала звезда боевиков 1990-х Бриджит Нильсен. Брак, заключенный в 1985-м, распался через два года.

С Дженнифер Флавин Слай познакомился в 1988 году. Пара поженилась 17 мая 1997 года в шикарном отеле "Дорчестер в Лондоне. И хоть у Сталлоне была репутация плейбоя, их брак считался одним из самых крепких в Голливуде.

До свадьбы с Флавин Сильвестр Сталлоне успел повстречаться с супермоделью Дженис Дикинсон, которая уверяла, что он отец ее маленькой дочери. Затем он обручился с актрисой Энджи Эверхарт, но в итоге все же вернулся к Дженнифер Флавин.

В браке родились три дочери: София, которой сейчас 25 лет, Сикстина, 24 года, и Скарлетт, 20 лет.

Про свой брак Сталлоне часто шутил, что в его семье не хватает "тестостерона".

"В доме все женщины. Игрушки, домработница, все собаки. Единственный кобель, который у меня есть, кастрирован… Я следующий", — но при этом он говорил, что Дженнифер всегда права.

"Мне потребовалось 19 лет, чтобы понять, что она всегда права. Я понял, что женщины, по крайней мере Дженнифер, умеют принимать невероятно эрудированные, мудрые, умные решения. Я всегда прыгаю не глядя. Она всегда смотрит и никогда не прыгает", — говорил актер.

Отмечая "серебряную свадьбу", Сталлоне писал, что она "невероятно самоотверженная, преданная, терпеливая женщина" и он хочет прожить с ней еще 25 лет минимум.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин Фото: Instagram officialslystallone

Напомним, вечный соперник и друг Сталлоне в кино Арнольд Шварценеггер расстался со своей женой Марией Шрайвер после 25 лет брака, когда оказалось, что у него есть сын от домработницы Милдред Баэна. Он признал сына Джозефа, который поразительно похож на своего знаменитого отца и всячески его поддерживает.