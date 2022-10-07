Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин помирились и передумали разводиться

Пару сняли на Манхэттене и они выглядели счастливей, чем когда-либо

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Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин спустя неделю после сообщений о примирении, вместе вышли на прогулку. И выглядели они куда счастливей, чем когда-либо. Об этом пишет Daily Mail.

76-летний Сталлоне и 54-летняя Флавин были замечены на прогулке по Манхэттену. Это было их первое появление на публике после того, как представитель Сталлоне сообщил, что они "поговорили и смогли уладить все разногласия".

По его словам, они решили встретиться дома и там обсуждали свои отношения, и, видимо, вполне успешно. Так что можно говорить о том, что 25-летний брак спасен.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне на прогулке с Дженнифер Флавин

"Они оба очень счастливы", — резюмировал представитель Сталлоне.

Ранее, еще до того, как пара собиралась разводиться, стало известно, что это был бы мирный процесс. Документы из суда Палм-Бич показали, что они хотели решать все сопутствующие вопросы как семья и расторгнуть брак "достойным, дружеским и частным образом вне суда".

Напомним, началось все с того, что Сильвестр Сталлоне сделал новую татуировку на плече, закрыв изображение жены рисунком собаки. Поклонники поняли, что это неспроста.

19 августа Дженнифер Флавин подала на развод, утверждая, что Сталлоне "умышленно растратил и истощил семейное имущество, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие".

После она сделала официальное заявление, сообщив, что хоть ей и грустно, но после 25 лет брака она подала на развод со Сталлоне.

"Хотя мы больше не женаты, я всегда буду дорожить нашими более чем 30-летними отношениями, и я знаю, что мы оба преданы нашим прекрасным дочерям. Я прошу о конфиденциальности для нашей семьи, пока мы дружно двигаемся вперед", — сказала Флавин.

Сильвестр Сталлоне в свою очередь заявил, что любит свою семью и они "мирно и конфиденциально решают эти вопросы".

Инсайдеры заявляли, что причиной разлада стал их ротвейлер Дуайт. Сталлоне обожает пса, а Дженнифер Флавин была против большой собаки в доме. Их разногласия по поводу Дуайта якобы вызвали огромный скандал, во время которого всплыли другие проблемы и в пылу пара решила развестись.

Но, похоже, Сильвестру Сталлоне и Дженнифер Флавин все-таки удалось преодолеть все разногласия. Напомним, пара воспитывает троих дочерей: 26-летнюю Софию, 24-летнюю Сикстину и 20-летнюю Скарлетт.