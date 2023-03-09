Сильвестра Сталлоне с состоянием в $400 млн заметили за покупками в бюджетном магазине

Актер и его семья сейчас заняты в съемках реалити-шоу.

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76-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне, состояние которого оценивается в 400 млн долларов, не стесняется ходить за покупками в бюджетные магазины, причем всей семьей. Папарацци заметили Слая с его женой Дженнифер Флавин и дочерьми Софией и Сикстин в в ресторане Target в районе Сохо в Нью-Йорке. Кроме того, в руках они несли много пакетов несли от популярного дискаунтера.

На шопинг Сталлоне надел черные джинсы, серую футболку и темно-синее пальто. Его жена была в черном пуховике и таких же леггинсах. София и Искстин надели джинсы и пуховики, правда, более яркие, чем их родители: белый и красный.

Семья, которая в настоящее время снимает реалити-шоу, несколько раз возвращались к машине, чтобы перенести свои покупки в многоквартирный дом в центре Манхэттена.

Еще в конце лета СМИ сотрясла новость о том, что Дженнифер подала на развод после 25 лет брака, однако спустя некоторое время пара достигла примирения, и женщина отозвала заявление. С тех пор супруги снова всюду появляются вместе в компании взрослых дочерей. Как правило это София и Сикстин, поскольку Скарлетт сейчас учится в Университете Южной Калифорнии и реже бывает с родителями.

В январе Сталлоне дал согласие на съемки в реалити-шоу о своей семье. Главной причиной стало то, что он хочет больше времени проводить больше времени со своими детьми. По его словам, в свое время он не видел, как растут его дочери, а новые съемки в шоу, вместо очередного фильма, позволят ему быть рядом с самыми дорогими людьми.

Ранее Фокус писал, что Слай решил продать свой роскошный особняк всего через девять месяцев после его покупки. Речь идет о доме с четырьмя спальнями в Hidden Hills (Калифорния), приобретенном за 22,5 миллиона долларов.