Сильвестр Сталлоне выставил на продажу свой особняк через 9 месяцев после его покупки

Дом, который выставлен на продажу, был приобретен актером в марте этого года. Купив его за 18,2 млн долларов. актер хочет выручить за него 22,5 млн.

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76-летний американский актер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу роскошный особняк с четырьмя спальнями в Hidden Hills (Калифорния) за 22,5 миллиона долларов. Их соседями в престижном закрытом районе были Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Дрейк, Уилл Смит и другие звезды первой величины. Менее чем года назад он вместе с женой Дженнифер Флавин переехал в Палм-Бич (Флорида), где у пары дом стоимостью 35 миллионов долларов, пишет TMZ.

За дом в Hidden Hills Сталлоне заплатил в марте этого года 18,2 миллиона долларов. Особняк включает в себя гостевой дом, бассейн, фруктовый сад, дом у бассейна, увитую плющом лоджию, конюшню и манеж для верховой езды. Среди других бонусов – прекрасный вид на горы, домашний кинотеатр, частный тренажерный зал и роскошная кухня.

В дополнение к завидной главной спальне с двумя двойными гардеробными и отдельным балконом, в резиденции также есть пруд с карпами и сад, на территории которого растет "более 100 цитрусовых и авокадо".

Над внешним видом жилья поработал дизайнер Мартин Лоуренс Буллард, который помог перестроить главный дом, придав ему "четкий нейтральный вид".

Во время реконструкции он добавил окна в крыше, а также покрасил стены свежей белой краской, чтобы создать иллюзию большего пространства и контрастировать с "элегантным темным деревом" дома.

Напомним, ранее Сталлоне продал один из своих особняков певице Адель.

Актер чуть не развелся со своей женой Дженнифер, которая сначала подала на развод после 25 лет брака, однако потом пара достигла примирения и отозвала заявление. Теперь супруги снова появляются вместе на вечеринках, где их часто сопровождают взрослые дочери.