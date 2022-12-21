Сильвестр Сталлоне виставив на продаж свій маєток через 9 місяців після його покупки

Будинок, виставлений на продаж, був придбаний актором у березні цього року. Купивши його за 18,2 млн доларів, актор хоче виручити за нього 22,5 млн.

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76-річний американський актор Сильвестр Сталлоне виставив на продаж розкішний маєток із чотирма спальнями в Hidden Hills (Каліфорнія) за 22,5 мільйона доларів. Його сусідами в престижному закритому районі були Кайлі Дженнер, Кім Кардаш'ян, Дрейк, Вілл Сміт та інші зірки першої величини. Менш ніж рік тому він разом із дружиною Дженніфер Флавін переїхав у Палм-Біч (Флорида), де в пари є будинок вартістю 35 мільйонів доларів, пише TMZ.

За будинок у Hidden Hills Сталлоне заплатив у березні цього року 18,2 мільйона доларів. Маєток включає гостьовий будинок, басейн, фруктовий сад, будинок біля басейну, повиту плющем лоджію, стайню і манеж для верхової їзди. Серед інших бонусів — чудовий вид на гори, домашній кінотеатр, приватний тренажерний зал і розкішна кухня.

На додаток до завидної головної спальні з двома подвійними вбиральнями й окремим балконом у резиденції також є ставок із коропами та сад, на території якого росте "понад 100 цитрусових і авокадо".

Над зовнішнім виглядом житла попрацював дизайнер Мартін Лоуренс Буллард, який допоміг перебудувати головний будинок, надавши йому чіткого нейтрального вигляду.

Під час реконструкції він додав вікна в даху, а також пофарбував стіни свіжою білою фарбою, щоб створити ілюзію більшого простору та контраст із "елегантним темним деревом" будинку.

Нагадаємо, раніше Сталлоне продав один зі своїх маєтків співачці Адель.

Актор мало не розлучився зі своєю дружиною Дженніфер, яка спочатку подала на розлучення після 25 років шлюбу, проте потім пара досягла примирення та відкликала заяву. Тепер подружжя знову з'являється разом на вечірках, де їх часто супроводжують дорослі дочки.